Brasileiro Matheus Pereira irá jogar ao lado de Cristiano Ronaldo

O jogador Matheus Pereira, que estava emprestado ao Paraná Clube há seis meses, retorna ao Juventus para focar na evolução de sua carreira. No time, ele irá trabalhar ao lado do mais recente contratado, o português Cristiano Ronaldo.

Matheus foi criado na base do Sport Clube Corinthians, teve passagem pelo Empoli-ITA e a partir de agora será treinado pelo técnico Maximiliano Allegri.

"Fico feliz em retornar ao Juventus. Aqui jogam aqueles de melhor qualidade e competência no futebol. Volto com muita garra e determinação ao clube em busca do meu espaço no elenco. Acredito que será um grande ano para mim no time", afirma o jogador, por meio da assessoria de comunicação.

