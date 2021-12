Brasileiro marido da lutadora Cat Zingano é achado morto

O lutador e treinador brasileiro de jiu-jitsu Mauricio Zingano, 37 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira, 13.

Maurício, que era casado com a lutadora norte-americana de MMA, Cat Zingano, morreu por enforcamento. A informação foi confirmada pelo empresário de sua esposa, Jorge Guimarães.

"É verdade, ele se enforcou em Denver na segunda-feira. É algo inexplicável, não sei o que pode tê-lo motivado a fazer isso. Estivemos juntos e ele estava bem, tinha planos e toda a vida pela frente. É uma tragédia. Estou indo para Denver hoje para prestar auxílio a Cat, que está devastada, não sabe o que fazer", disse Guimarães.

Cat Zingano está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho, que acabou por lhe retirar do TUF 18. Por meio de sua assessoria, a lutadora pediu privacidade.

"Fiquei sabendo da morte do meu marido e alma gêmea há sete anos, Mauricio Zingano. Minha vida mudou de forma irrevogável. Estou chocada e profundamente triste. Felizmente minha família e amigos estão se unindo para fornecer todo o apoio que preciso. Agradeço a eles, porque sei que há muitos dias difíceis pela frente. Também agradeço o imenso apoio do mundo do jiu-jitsu e do MMA. Meu marido era muito conhecido e respeitado na comunidade, e sei que ele gostaria de receber pensamentos e orações de todos, assim como eu. Neste momento, eu respeitosamente peço a todos que me deem privacidade para que eu me recolha com meus parentes e amigos. Mais uma vez, agradeço a todos pelas palavras amáveis e apoio".

Maurício e Cat têm um filho de seis anos.

adblock ativo