Brasileiro marca de bicicleta e é o melhor da rodada na MLS

O atacante Camilo Sanvezzo, brasileiro de 25 anos que atua no Vancouver Whitecaps, do Canadá, marcou dois gols em menos de três minutos - o segundo uma pintura de bicicleta - e foi eleito o melhor jogador da rodada do final de semana na Major League Soccer (MLS), liga de futebol do Canadá e Estados Unidos.

Os gols garantiram o empate do Vancouver em 2 a 2 com o Portland Timbers e, de quebra, ajudaram Camilo a se manter na briga pela artilharia do torneio.

O brasileiro marcou 18 gols em 32 rodadas e é o vice-artilheiro da competição, somente um gol atrás do italiano Marco Di Vaio (ex-Juventus e Bologna, que hoje atua pelo Montreal Impact).

Camilo começou a carreira no Corinthians-AL e atuou clubes de pequeno porte do futebol asiático antes de desembarcar na MLS. Ele já foi eleito três vezes o melhor jogador da rodada na temporada atual.

Confira como foi o segundo gol marcado pelo brasileiro:

