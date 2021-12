Brasileiro juvenil de tênis reúne número recorde de atletas em Salvador

Com um total de 452 tenistas juvenis, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes movimenta o Clube Bahiano de Tênis, na Barra, a partir desta sexta-feira, 13.

A série de partidas será disputada de acordo com a idade dos competidores, começando com aqueles da categoria 12 e 14 anos e terminando, no dia 27 deste mês, com os de 16 e 18 anos.

Considerado o maior circuito juvenil organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), o evento vai distribuir pontuação para o ranking nacional, o que atraiu os principais tenistas do país para a quadra do Bahiano.

E um número recorde de inscritos nessa primeira etapa, em relação a 2017, quando foi disputada pela primeira vez em Salvador reunindo 116 atletas de 13 estados. Já este ano serão 14 estados, mais o Distrito Federal.

Além da Bahia, o torneio conta com atletas de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Pará.

Atual campeã da categoria 16 anos, a carioca Camilla Lago, do clube Vasco da Gama, está confirmada para defender o título conquistado no ano passado.

Baianos - Entre os locais, a tenista Maria Menezes, de 15 anos, é a principal representante da Bahia no torneio de 18 anos. Ela ficou sem jogar devido a uma lesão nas costas e por ter operado as amígdalas.

"Fiquei alguns meses sem treinar e será apenas meu segundo torneio em um ano. Um bom teste para saber como está o meu nível para eventos mundiais", comentou Maria.

Gustavo Schwebel é outro destaque baiano junto com Júlia Catalino, ambos disputando as categorias dos 16 anos. "Vai ser um torneio forte, estou bem confiante de que posso levar o título", afirmou Schwebel.

A Bahia terá ainda representantes do Costa Verde Tennis Clube e da Winner para medir forças contra visitantes do Sogipa, Associação Leopoldina Juvenil e o Grêmio Naútico União, do Rio Grande do Sul.

De São Paulo, estão confirmados o Esporte Clube Pinheiros, Clube Paineras do Morumby, Clube Athlético Paulistano, Tênis Clube Paulista e a Sociedade Hípica de Campinas.

Completam a lista o Iate Clube de Brasília (DF), Graciosa e Clube Curitibano, do Paraná. Os mineiros representam o Minas Tênis Clube, Pampulha Iate Clube e o Praia Clube de Uberlândia. Já Santa Catarina vai jogar com o Itamirim Clube de Campo, de Itajaí, o LIC e Lagoa Iate Clube.

