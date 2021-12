Brasileiro Henrique Avancini disputa título mundial de ciclismo na Áustria

Henrique Avancini vai pedalar tudo o que sabe na batalha para ser campeão mundial de mountain bike, neste sábado, a partir das 9h30. Se conseguir, o ciclista brasileiro de 31 anos será o primeiro do país a conquistar o título mundial da modalidade. O circuito de Leogang, na Áustria, será o local da decisão do Mundial de XCO, abreviatura usual da UCI (Union Cycliste Internationale), entidade máxima do ciclismo mundial responsável pela competição.

O brasileiro passou a figurar na lista dos mais cotados ao título de 2020 devido à excelente performance nas etapas anteriores da Copa do Mundo, disputadas na República Tcheca. Primeiro, venceu a prova de short track (XCC) e depois garantiu a medalha de ouro inédita no cross country olímpico (XCO). Nesta última modalidade, que vai valer o pódio nos Jogos Olímpicos, ele garantiu a vitória com um sprint nos metros finais, deixando para trás o holandês Milan Vader, segundo colocado, e o suíço Nino Schurter, que ficou em terceiro.

Já a modalidade XCC foi a terceira vitória dele, que já havia sido medalha de ouro nas etapas da Copa do Mundo de Andorra, em 2018 e 2019. Por enquanto, as tentativas do atleta fluminense celebrar uma conquista mundia no cross country têm ‘batido na trave’. A temporada em que ele chegou mais perto foi a do ano passado, quando terminou o circuito na terceira colocação.

Avancini é o melhor ciclista do pais na atualidade, sendo destaque também em provas de longa distância como as corridas de aventura, com participações no Brasil Ride (campeão em 2014 e 2015), realizada na Chapada Diamantina. Para não deixar dúvidas de seu talento nessa modalidade que exige o máximo da capacidade física e mental, o ciclista fluminense conquistou o título mundial de maratona (XCM) em 2018. Agora, com o objetivo nesta temporada parcialmente cumprido, já que obteve seus melhores resultados na carreira em provas olímpicas, ele corre em busca do título.

Na corrida pelo título mundial inédito de cross country, ele vem somando pontos a cada etapa e ocupa a segundo colocação no ranking mundial. O próprio brasileiro destaca os principais concorrentes com os quais disputa as provas e precisa tomar cuidado na etapa decisiva. Além do suíço Nino Schurter, atual campeão mundial e líder do ranking da UCI, ele espera muita batalha contra adversários tradicionais e novos, porém igualmente fortes. Entre eles, o holandês Milan Vader, o mexicano Gerardo Ulloa e o dinamarquês Sebastian Fini.

Por sinal, o mexicano Ulloa foi responsável por atrapalhar os planos de Avancini conquistar a sua primeira medalha de ouro, que seria nos Jogos Pan-americanos de Lima-2019. Mais por desacerto do que por mérito de Ulloa, já que logo no começo da prov, o brasileiro precisou lidar com problemas no cabo da trava de suspensão de sua bike. Depois, teve ainda um pneu furado no final da quarta volta. Mesmo tendo de trocar a roda e ficar para trás na disputa, mostrou porque é o melhor ciclista brasileiro da atualidade, fazendo uma prova incrível de recuperação em que conseguiu a medalha de prata.

Outra conquista histórica que soma dividendos para Avancini e respeito dos concorrentes é o fato de ele ter se tornado, na atual temporada, o segundo ciclista do mundo na categoria a conseguir uma dobradinha de vitórias. Com o resultado, igualou a marca do holandês Mathieu Van der Poel, que somando a prova olímpica (XCO) e a short track (XCC)) era o único que possuía essa marca. No ano passado, o europeu obteve três dobradinhas, respectivamente na República Tcheca, Itália e Suíça.

Bike de sucata

Avancini ainda não está classificado para Tóquio-2021, mas com o bom desempenho que vem tendo na temporada será apenas uma questão de tempo. Disciplinado desde criança e apaixonado pelo esporte, Henrique Avancini começou a carreira de biker quando tinha apenas 8 anos, pedalando com uma bike montada de sucatas.

Contou com a ajuda do pai, Ruy Avancini, que com usando um quadro quebrado feito para adultos, procurou adaptar o equipamento para a idade que o filho tinha na época. O resultado de tanto esforço da família, e do empenho pessoal de Avancini nas pistas, está nas oito vezes em que ele venceu o BrasileiroMTB XCO. A série de conquistas nacionais começa pela categoria júnior.

Ele também é campeão dos Jogos Sul-americanos (2014), tricampeão do Campeonato Pan-americano de MTB (2006, 2007 e 2015). Atualmente, conta com patrocinadores de peso e uma bike de última geração, a Cannondale Scalpel High-Mod 2020, fabricada com fibra de carbono e que o quadro pesa apenas 1,9 kg. Em cima dessa magrela, ele voltará a buscar seu primeiro título mundial de XCO na etapa da Áustria.

