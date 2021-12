Brasileiro fica em quinto lugar em principal torneio amador de golfistas da América Latina

O brasileiro Andrey Borges Xavier conquistou a quinta posição no Latin America Amateur Championship (LAAC), principal torneio de golfistas amadores das Américas, disputado este ano na República Dominicana. Com a posição, o golfista conseguiu colocar, pela primeira vez, o país no Top 5 do torneio.

Andrey Xavier totalizou 281 tacadas (74, 66, 75, 66), -7, na quinta colocação, ficando um ponto à frente de Fred Biondi, que totalizou 282 (72, 73, 66, 71), -6. Com o resultado, Andrey já está garantido na próxima edição do LAAC.

Pedro Nagayama, o quarto brasileiro que passou no corte, terminou no T44, com 298 (75, 69, 75, 79), +10. Já o campeão foi o mexicano Alvaro Ortiz, que liderou em praticamente todos os dias e fechou o torneio com 274 tacadas (66, 72, 70, 66), -14. Na sua quinta edição, o torneio também contou com a participação dos brasileiros Daniel Ishii e Tiago Lobo.

Confira a classificação final do torneio.

