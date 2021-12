Brasileiro fatura bronze nos 100m peito no 1º dia do Pan-Pacífico

O Brasil foi ao pódio no primeiro dia de finais do Campeonato Pan-Pacífico de Natação, realizado em Tóquio (Japão). Nesta quinta-feira, 9, o nadador João Gomes Junior assegurou a medalha de bronze na disputa dos 100 metros peito ao completar a distância em 59s60.

Aos 32 anos, João Gomes era o único finalista da prova nascido na década de 1980. E diante de nadadores mais jovens, o brasileiro foi o terceiro melhor de uma bateria que teve seis competidores a completando em 59s. O melhor deles foi o japonês Yasuhiro Koseki, que assegurou a medalha de ouro com 59s08. E o australiano Jake Packard foi o segundo colocado, com 59s20.

Em uma final com a presença de dois brasileiros, quem se melhor nos 200m livre foi o norte-americano Townley Haas, que faturou a medalha de ouro com o tempo de 1min45s56. Nas três viradas, Fernando Scheffer esteve entre os três melhores, mas caiu de rendimento no final, terminando em quarto lugar, com 1min46s12. Já Luiz Altamir foi o oitavo colocado, com 1min47s43.

A final dos 400m medley também contou com a participação de dois brasileiros, que acabaram sendo coadjuvantes na disputa entre Chase Kalisz e nadadores japoneses. E o norte-americano os derrotou para levar o ouro, com 4min07s95, ficando à frente de Kosuke Hagino, com 4min11s13, e de Daiya Seto, com 4min12s60. Brandonn Almeida foi o sexto colocado, com 4min14s53, e Leonardo Santos ficou em sétimo lugar, com 4min18s90.

Na disputa dos 1.500m livre, Guilherme Costa foi o quarto colocado na série forte e o quinto no somatório das duas realizadas, com o tempo de 15min03s40, em prova que acabou sendo vencida pelo norte-americano Jordan Wilimovsky com a marca de 14min46s93, assegurando o ouro.

Com direito a recorde do campeonato, a norte-americana Katie Ledecky faturou a medalha de ouro nos 800m com o tempo de 8min09s13 e uma vantagem de quase oito segundos para a medalhista de prata, a australiana Ariarne Titmus. Na prova feminina dos 200m livre, porém, Ledecky foi apenas a terceira colocada, com 1min55s15. Acabou sendo superada pela canadense Taylor Ruck, ouro com 1min54s44, e pela japonesa Rikako Ikeee, prata com 1min54s85.

A versão feminina dos 100m peito foi vencida pela norte-americana Lilly King com a marca de 1min05s44. Por sua vez, a japonesa Yui Ohashi sobrou na disputa dos 400m medley, assegurando o seu triunfo com o tempo de 4min33s77. E o revezamento 4x100 metros medley foi vencido pela Austrália em 3min38s91.

adblock ativo