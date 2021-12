Brasileiro fatura bronze na Copa do Mundo de Natação

O brasileiro Lucas Kanieski subiu ao pódio neste sábado na terceira etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), disputada em Moscou, na Rússia. Ele conquistou a medalha de bronze na prova dos 400 metros livre, ao conseguir o tempo de 3min44s75, sendo superado apenas pelo sul-africano Myles Brown (3min41s79) e pelo australiano Robert Hurley (3min43s89).

No primeiro dos dois dias de competição em Moscou, cidade que recebe a terceira das oito etapas da Copa do Mundo, a natação brasileira ainda chegou perto do pódio com Henrique Rodrigues. Ele ficou em quarto lugar nos 100 metros medley, com o tempo de 53s47, sendo superado pelo russo Vladimir Morozov (51s61), o australiano Keneth To (51s83) e o trinitário George Bovell (52s88).

Henrique Rodrigues ainda disputou outra final neste sábado em Moscou, mas não passou da sétima colocação nos 100 metros costas, com 52s87. Já Marcos Oliveira foi quarto colocado na mesma prova que Lucas Kanieski ganhou bronze, os 400 metros livre, com 3min45s99. E o também brasileiro Luiz Pedro Ribeiro Pereira foi desclassificado na disputa por medalhas nos 200 metros borboleta.

