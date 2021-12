Brasileiro de Windsurf reunirá atletas de todo o país na BA

O Campeonato Brasileiro de Windsurf 2015, que terá a presença de velejadores de todo o Brasil, será realizado nos dias 20, 21 e 22 de novembro, na Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador. A competição vai servir para que a equipe brasileira dos Jogos Olímpicos Rio 2016, se prepare para as eliminatórias que irão ocorrer no mês de dezembro, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ).

Além disso, terá a presença do atual líder do ranking mundial e quatro vezes medalha de ouro nos Jogos Panamericanos, Ricardo Winick, o Bimba. Presença feminina, a atual bicampeã pan-americana e medalha de bronze na Copa do Mundo de Windsurf em Abu Dhabi, Patrícia Freitas, planeja aproveitar a competição em águas baianas como treino para o pré-olímpico.

As provas serão realizadas na Baía de Todos-os-Santos, tendo solenidade de abertura prevista para às 11h, do dia 20, na praia do Nordeste, localizada na Ilha de Bom Jesus.

