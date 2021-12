Brasileiro de Beach Soccer começa nesta terça em Salvador

A capital baiana recebe - a partir desta terça-feira, 20, até o domingo, 25 - a 15ª edição do Campeonato Brasileiro de Seleções de Beach Soccer. A competição contará com equipes de 12 estados brasileiros e será disputada na praia de Armação.

Alem da Bahia, seleção anfitriã, disputam a competição as seguintes seleções: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

A seleção baiana nunca conquistou o título nacional. A melhor posição foi o vice-campeonato, nos anos de 2008 e 2009.

"O Campeonato Brasileiro é um dos torneios mais difíceis, mais equilibrados do mundo. E quem quer ser campeão, não pode errar. Temos seleções fortíssimas, equipes de qualidade, craques de Seleção Brasileira, jogadores experientes, novos nomes que surgem a cada ano, enfim, vai ser uma competição de altíssimo nível, muito parelha e, com certeza, com grandes jogos para o público. Jogaremos em casa, com os nossos torcedores, e vai ser importante poder contar com eles, ter as arquibancadas lotadas, com os baianos entrando em quadra com a gente", aposta Anderson, integrante da seleção baiana, escolhido como o melhor jogador do campeonato de seleções em 2009.

Veja a tabela de jogos do Brasileiro de Beach Soccer:

Terça-feira (Dia 20) - Fase de classificação

8h - Santa Catarina x Tocantins (Grupo C)

9h15min - Ceará x Alagoas (Grupo C)

10h30min - Distrito Federal x Minas Gerais (Grupo A)

11h45min - Bahia x Maranhão (Grupo A)

14h30min - Pernambuco x Paraíba (Grupo B)

15h45min - Rio de Janeiro x Rio Grande do Sul (Grupo B)

Quarta-feira (Dia 21) - Fase de classificação

8h - Santa Catarina x Alagoas (Grupo C)

9h15min - Ceará x Tocantins (Grupo C)

10h30min - Distrito Federal x Maranhão (Grupo A)

11h45min - Bahia x Minas Gerais (Grupo A)

14h30min - Rio de Janeiro x Paraíba (Grupo B)

15h45min - Pernambuco x Rio Grande do Sul (Grupo B)

Quinta-feira (Dia 22) - Fase de classificação

8h - Ceará x Santa Catarina (Grupo C)

9h15min - Tocantins x Alagoas (Grupo C)

10h30min - Minas Gerais x Maranhão (Grupo A)

11h45min - Bahia x Distrito Federal (Grupo A)

14h30min - Paraíba x Rio Grande do Sul (Grupo B)

15h45min - Rio de Janeiro x Pernambuco (Grupo B)

Sexta-feira (Dia 23) - Quartas-de-finais

(jogo 19) 8h - Melhor 2o colocado geral x sorteio

(jogo 20) 9h15min - 1o Grupo C x sorteio

(jogo 21) 10h30min - 1o Grupo B x sorteio

(jogo 22) 11h45min - 1o Grupo A x sorteio

Sábado (Dia 24) - Semifinais

(jogo 23) 9h - vencedor jogo 19 x vencedor jogo 20

(jogo 24) 10h15min - vencedor jogo 21 x vencedor jogo 22

Domingo (Dia 25) - Disputa de Terceiro Lugar / Final

Disputa de Terceiro Lugar - 9h - perdedor jogo 23 x perdedor jogo 24

Final - 10h15min - vencedor jogo 23 x vencedor jogo 24

adblock ativo