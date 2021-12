Brasileiro Charles do Bronx vence norte-americano no TUF 20

O brasileiro Charles do Bronx venceu Jeremy Stephens por decisão unânime dos jurados na madrugada deste sábado, 13, no TUF 20 Finale, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Do Bronx quase finalizou o adversário com uma chave de braço, mas o norte-americano conseguiu escapar.

O brasileiro manteve a pressão durante toda a luta, investindo em bons socos e cotoveladas no rosto do norte-americano. Stephens tentou reagir no último round, mas Do Bronx se defendeu com eficiência e garantiu a vitória.

Essa é a terceira vez consecutiva que ele vence e agora conta com um cartel de 19 triunfos, quadro derrotas e um "no contest".

Luta feminina

No principal evento do TUF 20 Finale, Carla Esparza venceu Rose Namajunas no terceiro round e se tornou a primeira lutadora a conquista o cinturão peso-palha (até 52 kg) do UFC. Carla ainda ganhou o bônus de "Performance da Noite" e recebeu US$ 50 mil (cerca de R$ 132 mil).

