Brasileiro Bruno Soares está na final de duplas de Roland Garros

O brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic se classificaram nesta quinta-feira, 8, para a final de duplas do torneio de Roland Garros, ao derrotar nas semifinais os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

Soares e Pavic, campeões do US Open no mês passado, superaram os colombianos por 2-0, com parciais 7-6 (7/4) e 7-5.

Eles disputarão a final de sábado contra a dupla vencedora da segunda semifinal, que será disputada entre o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic contra os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies.

Soares busca o quarto título de Grand Slam nas duplas. Além do US Open-2020, ele venceu o Aberto da Austrália e o Aberto dos Estados Unidos em 2016, em parceria com o britânico Jamie Murray.

