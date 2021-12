Brasileiro brilha no último salto e é bi mundial na Polônia

Sopot (Polônia) - Campeão mundial indoor de salto em distância em Istambul, na Turquia, em 2012, Mauro Vinícius da Silva, o Duda, confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato, neste sábado, 8, em Sopot, na Polônia.

O brasileiro conquistou o ouro com a marca de 8,28m, alcançado em seu último salto. A medalha de prata ficou com o chinês Li Jinzhe, que liderou durante toda a prova e garantiu o segundo posto com 8,23m, enquanto o sueco Michel Tornéus faturou o bronze, com 8,21m.

No primeiro salto, Duda cravou 8,06m e encerrou a primeira rodada na segunda colocação. Apesar da boa posição, sua marca ainda era bem inferior em relação a de Li Jinzhe, que conseguiu 8,19m logo em sua primeira tentativa. Na sequência, o brasileiro seguiu sem melhorar sua marcar ao saltar 7,94m na segunda rodada e queimar na terceira.

Na quarta tentativa, o saltador fez 8,04m e viu suas chances de medalhas diminuírem após novamente queimar o quinto salto, o que o garantia no quinto posto na classificação geral. Com apenas um salto restante, Duda conseguiu fazer um bom uso da tábua e cravou 8,28m.

Com o salto que garantiu a medalha de ouro em Sopot, Duda igualou justamente a marca que rendeu a ele o primeiro título, em 2012. Já a melhor marca do atleta foi 8,31m, cravada em junho de 2013, em São Paulo.

Emocionado após a conquista, o saltador comemorou ter igualado o resultado de Istambul e ressaltou o trabalho que rendeu a ele o bicampeonato. "Às vezes, nós atletas temos a mania de dizer que não cai a ficha. Eu não posso falar isso porque me tornei bicampeão. Só tenho que agradecer a todos que me apoiram. Desculpem a todos pelos palavrões", brincou o brasileiro, em entrevista ao SporTV.

"Eu poderia falar mil coisas, mas Deus sempre é justo. Tive problemas com lesões. Trabalhei em excesso e as lesões vieram, mas não existem campeões sem treinos e dedicação. Na hora da competição, a gente tem que ter muita calma porque sem ela vem lesões, erros e muitas outras coisas, menos o resultado. Então eu tinha que, pelo menos, igualar o meu melhor. E eu consegui. Hoje sou a pessoa mais feliz do mundo porque consegui igualar minha marca de Istambul", concluiu o bicampeão mundial indoor de salto em distância.

