Brasileiro brilha e avança no Circuito Mundial de Surfe

O brasileiro Gabriel Medina estreou como líder do ranking do Samsung Galaxy ASP World Championship Tour 2014, válido pela segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Margaret River, na Austrália. com um 8,90, a maior nota do dia, ele venceu a bateria que fechou a rodada inicial.

Além dele, os também paulistas Miguel Pupo e Filipe Toledo e o potiguar Jadson André começaram com vitórias e passaram à terceira fase, enquanto Adriano de Souza, Raoni Monteiro e o contundido Alejo Muniz foram para a repescagem.

"Esta foi uma das baterias mais difíceis da primeira fase, contra o John John (Florence) e o Kolohe (Andino)", destacou Medina, acrescentando que liderar o ranking não o faz sentir qualquer pressão.

Já o multicampeão Kelly Slater foi surpreendido pelo australiano Yadin Nicol e também foi parar na repescagem. O mesmo ocorreu com Joel Parkinson (campeão em 2012), ao perder para o local Adam Melling.

