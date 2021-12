Brasileiro avança em 1º às semifinais dos 50m costas

O brasileiro Daniel Orzechowski avançou em primeiro lugar para as semifinais da prova dos 50 metros costas no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona. Neste sábado, nas eliminatórias, ele registrou a melhor marca das eliminatórias entre os 55 nadadores, com 24s67. O espanhol Aschwin Faber (24s72), o francês Jeremy Stravius (24s79) e o sul-africano Gerhard Zandberg (24s85) foram os mais rápidos após Orzechowski.

"Gostei. O tempo foi praticamente o mesmo que fiz no Maria Lenk (Daniel marcou 24s68 na seletiva para o Mundial, um centésimo mais lento do que hoje). Estava um pouco tenso por não ter nadado bem os 100 metros costas (ficou em 21º), mas tive uma semana para recuperar o ânimo e o primeiro objetivo foi alcançado, chegar à semifinal. Agora é tentar melhorar para as próximas etapas", disse.

Orzechowski, porém, foi o único brasileiro a se avançar no Mundial neste sábado. Nos 50 metros livre, Graciele Hermann ficou em 18º lugar nas eliminatórias, com o tempo de 25s32, enquanto Alessandra Marchioro terminou na 24ª colocação, com 25s68. Ambas culparam lesões por não terem se classificado às semifinais. "São detalhes que fazem a diferença e ainda mais numa competição mundial. Claro que queria estar na semifinal e agora é treinar mais, melhorar a cabeça e seguir em frente", disse Graciele.

"Serviu pra gente ver que não tem nada de diferente, que podemos chegar lá também. Depois do Mare Nostrum (competição europeia de preparação, em junho) eu me machuquei. Pensei que a lesão (no joelho esquerdo) não fosse fazer tanta diferença, mas realmente não deu. Toda a programação de treinos teve que ser modificada, mas peguei uma experiência e um dia vai dar certo", explicou Alessandra.

Neste sábado, dois brasileiros voltam a competir no Mundial de Esportes Aquáticos. Em buscas do tricampeonato, Cesar Cielo disputa a final dos 50 metros livre, que está prevista para começar às 13h09 (horário de Brasília). Já Daniel Orzechowski compete nas semifinais dos 50 metros costas, previstas para as 14h15.

adblock ativo