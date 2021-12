Brasileiro anuncia aposentadoria do MMA após morte da mãe

O lutador brasileiro Jorge Gurgel, 37 anos, anunciou sua aposentadoria do MMA após a morte de sua mãe, Silvia Gallo, que foi atropelada por um táxi em Nova York, Estados Unidos, no dia 29 de agosto. O atleta decidiu atender ao pedido dela que o incentivava a largar o esporte.

Pouco antes de morrer, Silvia conversou com Gurgel por telefone e o aconselhou a pendurar as luvas. "Se você morrer amanhã, a vida de todo mundo vai seguir em frente. Você não precisar tomar conta de todo mundo. Quero que se livre de toda energia ruim que existe na sua vida. Quero que se livre de toda essa loucura", disse o lutador ao site MMA Junkie.

Com a aposentadoria, Gurgel revelou seus planos para o futuro. "Meu objetivo agora é tornar a vida das pessoas melhor e fazê-las se sentirem melhor em relação a elas mesmas. Falo das pessoas que chegam à academia com sobrepeso, pessoas com baixa autoestima, pessoas que sofreram bullying na escola. Não há sentimento melhor do que vê-las seis meses depois ganhando campeonatos de grappling (luta agarrada) ou nocauteando gente no muay thai, sabendo que tenho participação nisso, que criei isso. Vou continuar mudando para o bem tantas vidas quanto eu conseguir usando as artes marciais. Elas mudaram minha vida. Quero continuar espalhando isso"

Com passagens pelo UFC e Strikeforce, Jorge Gurgel encerra a carreira no MMA com um cartel de 14 vitórias, sendo 10 por finalização, e 10 derrotas. Ele fez seu último duelo no Titan FC, em fevereiro deste ano, quando foi nocauteado pelo canadense e também ex-UFC Mike Ricci.

