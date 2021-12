Brasileiras vencem no 1º dia do vôlei de praia em Phuket

As duas únicas duplas brasileiras inscritas no Open de Phuket, na Tailândia, começaram muito bem a competição nesta quarta-feira, 30. Tanto Maria Clara/Carol e Ágatha/Maria Elisa venceram seus jogos de estreia sem dificuldades numa competição esvaziada, sem as principais duplas do Circuito Mundial.

Maria Clara e Carol, que precisam chegar à semifinal na Tailândia para assumir o segundo lugar do ranking mundial, começaram o Open (de menor importância que um Grand Slam) derrotando Dumbauskaite/Povilaityte, da Lituânia, 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/13.

Já Ágatha e Maria Elisa, que estão em quinto lugar no ranking mundial, foram as primeiras a entrar em quadra. Pelo Grupo E, elas venceram com facilidade as norueguesas Treland e Pedersen por 2 a 0, parciais de 21/12 e 21/13.

A fase de grupos se define nesta quinta-feira (pelo horário local), com outros dois jogos. Ágatha e Maria Elisa enfrentarão Grawender/Lundqvist (Suécia) e Broder/Valjas (Canadá). Já as irmãs Salgado terão pela frente Candelas/Revuelta (México) e Ana Gallay/Georgina Klug (Argentina). O primeiro lugar de cada um dos oito grupos garante uma vaga direta nas oitavas de final, com segundo e terceiro colocados ainda tendo que encarar uma repescagem.

Penúltima etapa do Circuito Mundial, o Open de Phuket já não conta com Talita e Taiana. Campeãs com antecipação, porque a dupla segunda colocada do ranking não se inscreveu na Tailândia, as brasileiras foram poupadas, uma vez que Taiana está com dores no joelho esquerdo. Outra dupla da seleção, Lili/Bárbara Seixas não viajou à Ásia e também não havia disputado o Grand Slam de Xiamen (China), na semana passada.

