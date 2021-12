Brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze avançam no Mundial de Vela

A dupla brasileira Martine Grael e Kahena Kunze brilhou na madrugada desta quinta-feira, 5, no Mundial de Vela classe 49erFX e assumiu a liderança da competição em Auckland (Nova Zelândia). As atuais campeãs olímpicas e líderes do ranking mundial tiveram um ótimo desempenho nas quatro regatas qualificatórias desta quinta: venceram duas e obtiveram um segundo e quinto lugares, garantindo presença na próxima etapa (flotilha dourada). O Mundial, considerado o evento mais importante do calendário da vela, vai distribuir ao todo 15 vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Seis delas são para a classe 49erFX.

Com a ótima performance nesta quinta-feira, 5, as brasileiras saltaram do quinto para a primeiro lugar na classificação, abrindo 14 pontos de vantagem em relação às vice-líderes, as norueguesas Helene Naess e Marie Ronningen. A competição prossegue até domingo, 8. Serão mais oito regatas antes da grande final, a Medal Race, programada para este sábado, 7.

E pela temporada deste ano, Martine e Kahena têm tudo para confirmar a a vaga delas em Tóquio 2020, e também conquistar o segundo título do mundial - o primeiro foi em 2014. A conquista mais recente da dupla veio na semana passada quando faturaram a medalha de prata no Campeonato da Oceania, também em Auckland. Mas a lista de conquistas das brasileiras este ano é bem mais extensa: em janeiro foram campeãs da etapa de Miami, da Copa do Mundo da World Sailing (Estados Unidos); em abril levantaram o Troféu Princesa Sofia (Espanha); em maio, faturaram o ouro no campeonato europeu (Inglaterra); em julho, foram ouro nos Jogos Pan-Americanos (Peru); e logo depois, em agosto, venceram o evento-teste para a Olimpíada no Japão.

Outros brasileiros

Marco Grael e Gabriel Borges conseguiram se classificar em 18º lugar dentre os 25 melhores na classe 49er, e avançaram à próxima etapa (flotilha ouro).

Outras duas duplas brasileiras também se garantiram na próxima fase (flotilha dourada) na classe Nacra 17: Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino terminaram a etapa qualificatória em 10º lugar; e João Bulhões e Isabela Swan em 20º

