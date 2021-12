Brasileiras exaltam garra na vitória sobre o Japão no Mundial de Basquete

A vitória suada diante do Japão, por 93 a 91, nesta terça-feira, emocionou as jogadoras da seleção brasileira feminina de basquete. Ao saírem da quadra, após a prorrogação, elas falaram sobre a garra da equipe, que, com o resultado, segue com chances de classificação para as quartas de final do Mundial da República Checa.



"É desse jeito que temos que jogar: com raça, determinação. Cada jogo é uma batalha", afirmou a pivô Érika, destaque da partida com 32 pontos e 18 rebotes, em entrevista à SporTV. "Foi suado. Com a gente nada é fácil. Foi um grande esforço, mas lutamos até o final", declarou a ala Iziane, decisiva para a vitória brasileira, após anotar uma bola de três pontos na prorrogação.

