Brasileiras apitam semifinal entre Inglaterra e EUA na Copa do Mundo

Se engana quem pensa que o Brasil está fora da semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

É verdade, a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final pela França na prorrogação. Mas o que poucos sabem é que no estádio de Lyon, nesta terça-feira, 2, três brasileiras entrarão em campo com uma missão tão importante quanto a das seleções que disputam o Mundial.

Edina Alves, Neuza Back e Tatiane Sacilotti formam o trio de arbitragem que vai apitar o jogo Inglaterra x Estados Unidos. Essa é mais uma visibilidade que a Copa do Mundo oferece para mostrar a dedicação e o talento das mulheres no futebol.

Semifinal: Inglaterra x Estados Unidos

As duas seleções se encontraram apenas uma vez em Copas do Mundo. Em 2007, na China, as americanas eliminaram as inglesas nas quartas de final com o placar de 3 x 0.

O encontro mais recente das duas equipes foi em março deste ano na Copa She Believes, realizada nos Estados Unidos. As inglesas empataram com as americanas, mas venceram o torneio preparatório para o Mundial.

Estados Unidos

São a potência do futebol feminino. Participaram de todas as edições do Mundial. Disputaram quatro das sete finais de Copas do Mundo. Perderam apenas um vez, em uma disputa acirrada nos pênaltis para o Japão em 2011. A revanche veio na Copa seguinte, quando conquistaram o tricampeonato.

A campanha das americanas na Copa da França segue impecável. Eliminaram a Espanha nas oitavas de final; e a França, nas quartas de final.

Inglaterra

O melhor resultado alcançado em Copas do Mundo foi o terceiro lugar em 2015. O sonho de conquistar o título inédito foi interrompido na semifinal, quando foi derrotada pelo Japão por 2 a 1.

A caminhada da Inglaterra neste Mundial melhora a cada etapa. Passou com facilidade nas fases eliminatórias. Mandou Camarões mais cedo para casa nas oitavas de final; e Noruega nas quartas de final.

Semifinal: Holanda x Suécia

O outro jogo da semifinal da Copa do Mundo de Futebol feminino - Holanda x Suécia - está marcado para quarta-feira, 3, às 16h, no estádio de Lyon.

O vencedor do jogo Inglaterra x Estados Unidos disputará a final contra o vencedor de Holanda x Suécia no domingo, 7, no estádio de Lyon, às 12h.

Já os perdedores jogam no sábado, 6, às 12h, no estádio de Nice, para definir o terceiro colocado.

