Brasileirão tem a disputa pelo rebaixamento mais acirrada desde 2006

O Campeonato Brasileiro de 2018 tem a disputa pelo rebaixamento mais acirrada desde que o Brasileirão passou a ter 20 clubes, em 2006, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A diferença entre o 12º colocado (Bahia) e o 19º colocado (VItória) colocado é de apenas quatro pontos.

Oito times estão na briga para não disputarem a Série B em 2019. Tirando o lanterna Paraná, Bahia, Ceará, Vasco, Botafogo, América-MG, Chapecoense, Sport e Vitória duelam contra a temida zona do rebaixamento. Com uma Vitória, um time do Z4, pode entrar na zona da Sul-Americana.

