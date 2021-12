Brasileira fica em 4º lugar no Mundial Paralímpico de Halterofilismo

Faltou pouco para a paulista Mariana D'Andrea conquistar a primeira medalha do Brasil, na classe adulta, no Mundial Paralímpico de Halterofilismo, em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão. Na madrugada dessa quarta-feira, 17, Mariana, de 21 anos, conseguiu levantar 120 kg e estabeleceu um novo recorde das Américas para a divisão até 67kg feminina.

O resultado deu a brasileira a quarta colocação e a 1 kg do pódio. Ela ficou atrás da campeã paralímpica e recordista mundial, a chinesa Yujiao Tan, que venceu com 137 kg; da nigeriana Olaitan Ibrahim, que ergueu 127 kg; e da egípcia Fatma Omar, que levantou 121 kg. A brasileira optou por tentar 122 kg em sua última chance, mas sem sucesso.

O desempenho de Mariana é o melhor do país nesta edição do evento na divisão adulta, que vai até 20 de julho e conta com 11 brasileiros entre os 488 atletas de 76 países. A paulista, com o quarto lugar, melhorou em 1 kg a sua própria marca continental, que era de 119 kg, em sua segunda tentativa.

"Por muito pouco não consegui a sonhada medalha neste Mundial. Sinto-me feliz, pois lutei até o fim por esse lugar no pódio com as melhores do mundo. Isso só me deixa confiante e me faz acreditar que eu estou próxima da meta”, disse, emocionada, Mariana D'Andrea, que participa de seu primeiro Mundial Adulto.

Além de Mariana, também competiram no Congress Center o medalhista paralímpico Evânio Rodrigues. O baiano de Cícero Dantas não conseguiu repetir a medalha de bronze que conquistou há dois anos, no Mundial da Cidade do México. Evânio queimou suas três tentativas (duas a 206 kg e uma a 212 kg) O ouro ficou com o chinês Jixiong Ye, que registrou 228 kg.

Nesta quinta, 18, dois atletas encerram a participação individual do Brasil no Mundial de Nur-Sultan 2019. A carioca Tayana Medeiros compete na categoria até 86 kg. O mineiro Mateus de Assis entra em ação na divisão com atletas até 107 kg. No sábado, 20, o Brasil encerra a participação com dois times na inédita disputa por equipes.

A equipe brasileira conquistou até agora três medalhas, todas na divisão Júnior. Lucas Manoel (ouro até 49 kg), Marcos Terentino (ouro até 54 kg) e Vinicius Freitas (prata até 80 kg) já subiram ao pódio.

adblock ativo