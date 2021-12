Brasileira fica com a prata no Mundial de Judô do Rio

A brasileira Erika Miranda foi derrotada pela kosovar Majlinda Kelmendi e acabou ficando com a medalha de prata na final da categoria até 52 kg do Mundial de Judô do Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, nesta terça-feira, 27.

A judoca de 26 anos garantiu a segunda medalha no feminino para o Brasil, que na segunda, 26, ficou com o bronze de Sarah Menezes na categoria até 48 kg. Kelmendi, judoca líder do ranking e campeã mundial em 2009, fez valer o favoritismo e pareceu não se importar com a torcida da casa, que compareceu em grande número ao Maracanãzinho, se mostrando mais agressiva que a brasileira desde o início.

Com um minuto de luta, a kosovar, que venceu dois dos três confrontos diretos contra Erika, tentou destabilizar a brasileira, que acabou levando um shido (punição) por falta de combatividade. A punição pareceu acordar a judoca mineira, que partiu para cima de Kelmendi e devolveu o shido, empatando o duelo. A superioridade de Kelmendi, porém, ficou evidente no fim da luta, quando a número 1 do ranking derrubou a brasileira num wazari seguido de imobilização, o que valeu a medalha de ouro para o Kosovo. Para chegar à decisão, a brasileira, sexta colocada no ranking, fez quatro lutas bastante disputadas.

Na estreia, precisou empenhar para superar a holandesa Birgit Ente. A luta foi muita travada, com ambas as judocas levando dois shidos (penalidades) por falta de combatividade. Ela acabou encontrando forças com o incentivo da torcida, que gritava seu nome a plenos pulmões, e aplicou um belo golpe, marcando ippon a 16 segundos para o fim da luta.

O segundo confronto foi diante da russa Natalia Kuziutina. Erika dominou o combate, mas não conseguiu encaixar nenhum golpe e só conseguiu levar a melhor nas penalidades, critério de desempate ao final dos 5 minutos de luta, já que a adversária levou dois 'shidos', um a mais do que ela.

Nas quartas de final, a brasileira enfrentou a finlandesa Jaana Sundberg, terceira colocada do ranking, mas conseguiu se impor até com mais facilidade do que nas duas primeiras lutas. Com postura bastante ofensiva, ela conseguiu um yuko e logo em seguida garantiu a vitória com um ippon sensacional, faltando 2 minutos e 8 segundos para o fim do combate.

Na mesma categoria, a também brasileira Eleudis Valentim foi derrotada na sua segunda luta pela japonesa Yuji Hashimoto, quarta colocada do ranking, que conseguiu imobilizá-la. Na primeira luta, Eleudis, de apenas 21 anos, tinha superado a argentina Abi Cordozo Madaf com um yuko.

Masculino

No masculino, Charles Chibana ficou em quinto na mesma categoria (até 66kg). Logo após a luta da brasiliense, ele perdeu para o japonês Masaaki Fukuoka por ippon. Pouco antes, ele perdeu a oportunidade de disputar o ouro após ser derrotado pelo japonês Masashi Ebinuma na semifinal. Chibana levou um wazari aos 20 segundos do final do combate.

De manhã, o brasileiro derrotou o equatoriano Israel Verdugo, o canadense Patrick Gagne e o israelense Tal Flicker. Em todas as lutas, Chibana ganhou por ippon. O Mundial acontece no Maracanãzinho e vai ser disputado até domingo.

