Brasileira do UFC posa de topless ao lado das irmãs

A lutadora brasileira do UFC, Claudia Gadelha, mostrou o lado sensual e publicou uma foto em seu perfil nas redes sociais de topless com as duas irmãs, Ana Clécia e Ana Célia, para mostrar a nova tatuagem feita por elas.

"Tatuamos a mesma frase em nossos corpos; 'O que se une por amor, permanece unido'. O que é a base de qualquer relacionamento. Feliz dia do irmão, minhas irmãs", escreveu Gadelha. A homenagem foi feita no último sábado, 5 de setembro, quando é comemorado o Dia do Irmão.

A atleta tem no histórico 13 vitórias e apenas uma derrota no UFC para a polonesa Joanna Jedrzejczyk.

