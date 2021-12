Brasileira disputa Mundial de Salto de Penhasco em Portugal

A brasileira Jacqueline Valente vai representar o Brasil na etapa portuguesa do Red Bull Cliff Diving, neste sábado, 22. A atleta é destaque na modalidade e salta de penhascos que chegam a 21 metros de altura.

A gaúcha de 33 anos chega em alta na competição após ter conquistado o segundo lugar na FINA High Diving World Cup, na China. Jaki, como é conhecida, é uma atleta convidada da competição, já tendo saltado no evento por algumas vezes nos últimos anos - em 2017, inclusive, se tornou a primeira brasileira a subir no pódio do campeonato, na etapa italiana. Por conta do segundo lugar na FINA High Diving World Cup, na China, ela obteve uma vaga para as próximas quatro etapas do Red Bull Cliff Diving 2019.

“Venho me preparando bastante para a competição. Este ano, decidi focar minha carreira nos saltos. Consegui um patrocínio de uma universidade em Palhoça (Santa Catarina) e tenho estrutura para treinar e me preparar para os torneios ao longo do ano. Em Portugal, quero executar minha série - que possui os dois saltos mais difíceis do mundo - com precisão e, assim, conquistar uma boa colocação no circuito”, conta Jaki.

Depois do campeonato, a atleta começa sua preparação para o 18º FINA World Championships, que acontecerá na cidade de Gwangju, de 12 a 28 de julho.

A transmissão do evento será feita pela internet no site e no aplicativo da Red Bull.

