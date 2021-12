Brasileira de 18 anos surpreende e avança no Rio Open

Alta, loira e bronzeada, a brasileira Beatriz Haddad chamou a atenção. Mas também mostrou ser uma das principais revelações nacionais do Rio Open. Apesar da pouca idade e do físico parecido ao da russa Maria Sharapova, a paulista de 18 anos brilhou ainda mais por ser a única tenista brasileira a avançar às quartas de final de simples do torneio.

Apesar da modesta 234ª posição no ranking da Associação Feminina de Tênis (WTA na sigla em inglês), Bia Haddad venceu nesta quinta, 19, com facilidade, a eslovena Polona Hercog, 77ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

A próxima etapa promete ser um desafio maior para ela, que encara nesta sexta a cabeça de chave número 1 do torneio e 16ª do ranking, a italiana Sara Errani. Para isso, a brasileira disse que repetirá a estratégia usada contra a eslovena, a de forçar os erros da adversária e ditar o ritmo de jogo.

"Estou muito feliz. Entrei na partida contra a Hercog como na minha estreia, sendo agressiva e forçando os erros dela, e deu certo. Agradeço muito à torcida, não imaginava que ia ter tanta gente na quadra central para me ver. Vou manter a tática contra a Errani, a obrigação de vencer é toda dela ", afirmou ainda na quadra.

Essa é a melhor campanha de Bia numa competição WTA. Ela tinha chegado à segunda rodada do torneio de Florianópolis, em 2013. Com o bom rendimento, Bia pode encostar na 109ª do mundo, a pernambucana Teliana Pereira, brigar pela primeira posição no ranking nacional e para figurar entre as "top 100".

Nesta quinta, Bia fez bonito também nas duplas. E justamente ao lado de Teliana. As duas avançaram à semifinal do Rio Open ao derrotarem a americana Nicole Melichar e a romena Elena Bogdan por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0.

Feijão avança

Também "vivo" na versão masculina do Rio Open depois de bater o esloveno Blaz Rola nesta quarta, o tenista brasileiro João Souza, o Feijão, 88º do ranqueamento da ATP, enfrentará, nas quartas de final, o austríaco Andreas Haider-Maurer, que ocupa a 74ª colocação do mundo.

adblock ativo