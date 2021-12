Brasileira Cris Cyborg vence Yana Kunitskaya por nocaute no UFC

Cris Cyborg foi a grande vencedora da luta principal do UFC 222, na categoria feminina, na madrugada deste domingo, 4, em Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA). A brasileira nocauteou, no primeiro round, a russa Yana Kunitskaya com pouco mais de três minutos.

Logo no início, Cyborg conectou dois cruzados. Em seguida, a russa chegou pelas costas dela, mas assim que conseguiu se desvencilhar, a brasileira aplicou uma sequência de golpes, garantindo mais uma vitória para a coleção. Com esse triunfo, Cyborg chegou à 20 lutas invicta, ou seja, ela está há quase 13 anos sem perder.

>> Confira todos os resultados do UFC 222:

Card principal

Cris Cyborg venceu Yana Kunitskaya

Brian Ortega venceu Frankie Edgar

Sean O'Malley venceu Andre Soukhamthath

Andrei Arlovski venceu Stefan Struve

Ketlen Vieira venceu Cat Zingano

Card preliminar

Mackenzie Dern venceu Ashley Yoder

Alexander Hernandez venceu Beneil Dariush

John Dodson venceu Pedro Munhoz

CB Dollaway venceu Hector Lombard

Zak Ottow venceu Mike Pyle

Cody Stamann venceu Bryan Caraway

Jordan Johnson venceu Adam Milstead

