Brasil volta a vencer a Austrália e mantém 100% na Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou, neste domingo, 7, a sua quarta vitória seguida na Liga Mundial. Jogando em São Bernardo do Campo (SP) com bom público no Ginásio Adib Moysés Dib, o Brasil venceu a Austrália por 3 sets a 0, com parciais de 31/29, 25/19 e 25/19, na sua melhor atuação até aqui. O time havia ganhado duas vezes da Sérvia, semana passada, em Belo Horizonte, e superado a Austrália também na sexta-feira.

Em cada um dos quatro jogos, o Brasil utilizou uma formação diferente, aproveitando-se do fato de que vai sediar a fase final da Liga Mundial e, por isso, já está classificado. Desta vez o time teve Rapha, Isac, Lucão, Wallace, Lucarelli e Lucas Loh. Serginho foi o líbero nos dois primeiros sets e depois foi trocado por Tiago Brendle.

Como Bernardinho cumpre suspensão imposta pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), o auxiliar Rubinho é que vem comandando o time à beira da quadra. Neste domingo, manteve o time titular praticamente o tempo todo, realizando apenas a chamada inversão 5-1, para tirar o levantador da rede.

Reserva na sexta, Lucarelli foi quase perfeito neste domingo. O ponteiro acertou 18 de 22 ataques e terminou o jogo com 20 pontos, como melhor do jogo. Isac e Wallace colaboraram com outros 11 cada. Lucão fez oito.

<GALERIA ID=20097/>

Na comparação com as outras partidas, a seleção brasileira evoluiu. A recepção funcionou e o passe chegou redondo às mãos de Rapha, que distribuiu bem a bola. Além disso, o Brasil foi bem no bloqueio (sete pontos) e principalmente no saque (seis). A Austrália só pontuou uma vez em cada um desses dois fundamentos.

A equipe brasileira só foi incomodada no primeiro set. Chegou a abrir quatro pontos, mas permitiu a virada da Austrália. Depois, sofreu para fechar. No segundo set, os rivais até saíram na frente, mas logo o Brasil passou à frente. Depois, no terceiro set, só deu Brasil.

Depois de quatro partidas em casa, a seleção vai viajar. Enfrenta a Sérvia em Novi Sad na semana que vem (sexta e domingo), segue de lá para Roma (Itália) e depois para Sydney. Na última rodada, recebe a Itália em Cuiabá, no primeiro fim de semana de julho. A fase final será no Rio.

adblock ativo