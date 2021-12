Brasil volta a campo nesta sexta com novidade em relação à Copa

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 7, às 21h05 para enfrentar os Estados Unidos em sua primeira partida depois da Copa do Mundo da Rússia. O jogo será em Nova Jérsei (EUA) e o time titular traz apenas uma novidade em relação ao elenco que disputou a Copa. O lateral-direito Fabinho, do Liverpool, será a cara nova.

Com pouca ou nenhuma oportunidade de entrar em campo na Copa, o zagueiro Marquinhos, e o volante Fred serão titulares hoje. O time titular de hoje, conforme divulgado pela imprensa que acompanhou o treino, será: Alisson; Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, Fred e Coutinho; Douglas Costa, Neymar e Firmino.

O amistoso de hoje será o primeiro de dois marcados nos Estados Unidos. Após a partida desta sexta-feira, a seleção viajará para Washington, onde enfrentará El Salvador no dia 11 de setembro.

Capitão definitivo

Outra novidade na seleção é o fim do rodízio do capitão. Tite decidiu dar a braçadeira permanentemente para Neymar. Durante a Copa, os zagueiros Miranda e Thiago Silva, além do lateral-esquerdo Marcelo, se revezaram no posto.

“Resolvi aceitar [a braçadeira] novamente porque aprendi muita coisa e vou aprender muito mais. Essa responsabilidade vai fazer bem pra mim”, disse Neymar em coletiva de imprensa realizada nesta quinta, 6.

“O tempo passa, as pessoas crescem, amadurecem e todos nós somos seres humanos e a gente evolui com o tempo. Ele tem, sim, essa condição de dar um passo à frente, tal qual a gente evolui enquanto ser humano”, complementou o técnico Tite.

