Brasil vence Tailândia na estreia da 2.ª fase no Mundial

A seleção brasileira de vôlei feminino manteve sua invencibilidade na estreia da segunda fase do Mundial do Japão. Em jogo disputado em Nagoya na madrugada deste sábado, a equipe do técnico José Roberto Guimarães confirmou o favoritismo sem maiores problemas e derrotou a Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/19 e 25/16.



A boa vitória aproximou o Brasil de uma vaga na semifinal. Como os resultados da primeira fase contra as seleções classificadas para esta segunda etapa são carregados, a equipe está na liderança do Grupo F ao lado dos Estados Unidos, que derrotaram também neste sábado a República Checa por 3 a 0 e chegaram aos mesmos quatro triunfos das brasileiras.

