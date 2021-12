Brasil vence Tailândia com facilidade em estreia na fase final do Grand Prix

Em um jogo no qual só teve maiores dificuldades no início, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/16 e 25/11, nesta quarta-feira, em Bangcoc, em sua estreia na fase final do Grand Prix.

As atuais bicampeãs olímpicas usam a competição como último grande teste de preparação para os Jogos do Rio, em agosto, e voltarão a jogar pela fase final nesta quinta-feira, às 8 horas (de Brasília), contra a Rússia.

A Tailândia só participa deste estágio do torneio por ser o país-sede desta fase que definirá as campeãs do Grand Prix, sendo que o Brasil, maior vencedor da história do evento, busca o seu 11º título, depois de ter ficado com o terceiro lugar na edição passada da competição.

A fase final conta com a participação de seis seleções, separadas em dois grupos, e o time nacional integra o K, que conta também com russas e tailandesas. As duas primeiras colocadas desta chave avançarão às semifinais. Já o Grupo J é composto por Estados Unidos, China e Holanda. Em outro duelo realizado nesta quarta-feira em Bangcoc, as norte-americanas abriram esta fase derrotando as holandesas por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/17 e 25/23.

Nesta quinta, às 5 horas (de Brasília), a China enfrentará a Holanda pela segunda rodada do Grupo J, antes de o Brasil tentar assegurar a ponta do Grupo K no duelo com as russas a partir das 8 horas. Ao projetar o duelo, o técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães, apontou as qualidades das adversárias e exaltou a importância de ter um saque eficiente. "Sabemos que elas são muito fortes no ataque e também no bloqueio. Temos de sermos muitos bons no saque para levarmos problemas para elas na recepção", afirmou o treinador, ainda na quadra após a vitória sobre a Tailândia.

Depois de encarar as russas na quinta, o Brasil irá folgar na sexta, quando ocorrerão os duelos Estados Unidos x China e Tailândia x Rússia, que definirão as posições dos classificados às semifinais, marcadas para sábado. A final e a decisão do terceiro lugar ocorrerão no domingo.

A seleção brasileira fechou a fase de classificação com sete vitórias e duas derrotas, sendo que este foi o 12º triunfo do Brasil em 12 confrontos com a Tailândia na história do Grand Prix.

Neste novo embate, diante de um rival que foi apenas o décimo colocado da fase anterior, o Brasil sofreu para confirmar o seu favoritismo no primeiro set principalmente por causa da empolgação da torcida local, que lotou o Indoor Stadium, em Bangcoc, e empurrou as donas da casa.

Entretanto, a seleção brasileira soube administrar a pressão e depois deslanchou rumo a um triunfo tranquilo. Maior pontuadora do time nacional neste Grand Prix, a ponteira Natália voltou a ser o grande destaque da equipe, com 23 acertos.

Sheilla, com dez, foi o segundo maior destaque ofensivo do time de Zé Roberto. Foram, por sinal, 47 pontos em ataques e 11 em bloqueios da seleção brasileira. Neste último fundamento, as tailandesas praticamente não existiram, pois fizeram apenas um ponto bloqueando o ataque do Brasil em todo o jogo. Ajcharaporn Kongyot foi quem se sobressaiu na equipe da casa, com 14 pontos.

