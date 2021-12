Brasil vence Rússia e conquista nono título da Liga Mundial de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou neste domingo à noite o nono título da Liga Mundial ao derrotar a Rússia na final, em Córdoba, Argentina, por 3 sets a 1, parciais de 25-22, 25-22, 16-25 e 25-23. Com a vitória, o Brasil se torna o maior campeão da competição, com nove títulos, à frente da Itália, que tem oito.

Este foi ainda o oitavo título que o Brasil conquistou nas últimas dez Ligas Mundiais - só não venceu em 2008 e em 2002, quando perdeu a final para a Rússia. A outra conquista brasileira foi em 1993, sobre os próprios russos.

Com boa variação no inicio do jogo mesmo com a ausência de Leandro Vissoto, que sentiu uma contusão após a semifinal, a seleção brasileira comandou o ritmo e não tomou conhecimento do forte bloqueio russo. Venceu por 25 a 22 os dois primeiros sets sem ser ameaçada em nenhum momento. Mas em vantagem, a equipe de Bernardinho voltou relaxada e foi facilmente dominada no terceiro set.

Na sequência, o panorama parecia que seria o mesmo: a Rússia saiu em vantagem e chegou a abrir 13 a 10. O ritmo do jogo, então, se tornou eletrizante. O Brasil buscou o empate e manteve a igualdade até o 17 a 17, quando os russos novamente melhoraram e abriram 20 a 17. A partir daí, a seleção brasileira dominou. E com atuação impecável de seu bloqueio, buscou a virada e fechou em 25 a 23, após erro de saque de Krasikov.



Como já havia ocorrido na semifinal contra Cuba, o grande destaque brasileiro foi Dante, que terminou a decisão com 18 pontos, dois a mais do que Theo, o substituto de Vissoto. Um dos principais jogadores da competição, Mikhaylov foi o maior pontuador do jogo com 20 pontos.



Foram muitas adversidades, mas soubemos lidar com todas elas. Nosso grande perigo é quando achamos que tudo está tranquilo", avaliou o técnico Bernardinho, enaltecendo a atuação de Marlon e a experiência de Giba. "O Marlon teve atuações espetaculares e contribuiu. O Giba também foi essencial, como um líder. Foi uma conquista merecida".



A seleção brasileira desembarcará em São Paulo nesta segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no voo AR 1274, da Aerolineas Argentinas. A previsão da chegada é para as 12h35. O técnico Bernardinho chegará ao Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no vôo 7465, da Gol, previsto para chegar às 10h.

