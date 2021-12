Brasil vence Qatar por 2 a 0 no penúltimo amistoso antes da Copa América

Dezessete minutos. Esse foi o tempo que Neymar ficou em campo, na noite desta quarta-feira, 5, no amistoso que o Brasil venceu o organizado, porém, fraco Qatar por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O camisa 10 da Seleção Brasileira até tentou mostrar que estava tudo bem. Arriscou jogadas individuais, lances de efeito, mas era visível o destempero do craque, obviamente, por conta da acusação de estupro.

Para piorar a situação de Neymar, a modelo Najila Trindade Mendes de Souza, que acusa o jogador de violência sexual, divulgou imagens de um suposto momento de violência no quarto de hotel e deu uma entrevista polêmica para o canal SBT horas antes da partida.

Logo aos 4 minutos de jogo, Neymar recebeu na esquerda, tentou o corte e é foi derrubado por Pedro Correia. Falta normal de jogo. Mesmo assim, o atacante tentou acertar o lateral do Qatar com um chute. Na sequência, Filipe Luís foi cobrar a falta, mas o craque da seleção tomou a bota do lateral esquerdo e botou no chão. Ele gingou, na frente do marcador, claramente com o intuito de provocar, entortou Hatem e sofreu mais uma falta, essa um pouco mais dura.

O jogo foi continuou normalmente, mas, aos 17 minutos, logo após o gol de Richarlison, Neymar, reclamou de dores e, deliberadamente, foi para o banco de reservas, sem nem mesmo esperar a substituição. Ele começou a chorar e foi atendido pelo médico Rodrigo Lasmar. Logo depois, o doutor pediu a substituição do atleta. Game over para o craque brasileiro. De acordo com Lasmar, Neymar sofreu uma entorse e vai fazer exame de imagem para saber a gravidade da lesão.

Teve futebol

O Qatar até mostrou uma certa qualidade no toque de bola, nas viradas de jogo, mas, ao mesmo tempo em que tentava ditar o ritmo do duelo, deixou clara a limitação técnica dos atuais campeões da Copa da Ásia.

O primeiro lance de perigo do Brasil veio aos 11 minutos. Em uma saída errada do Catar, Coutinho dominou na esquerda, saiu cortando para dentro e, em sua jogada característica, levou para o meio e bateu de direita. A bola passou perto da trave de Al-Sheeb.

Cinco minutos depois, gol do Pombo. Coutinho carregou pela direita, travou a passada e tocou para Daniel Alves. O lateral, com extrema categoria, levantou na área, na medida. Richarlison subiu muito e testou para balançar a rede.

E o gol animou a equipe de Tite, que partiu para cima. E, aos 23 minutos, marcou mais uma vez: 2 a 0. Daniel Alves enfiou boa bola para Richarlison na direita. O camisa 21 dominou e tocou para Gabriel Jesus. Sozinho, o camisa 9 tirou de Al-Sheeb. Festa no Mané Garrincha.

Daniel Alves quase ampliou com uma bomba de fora da área. Coutinho ainda perdeu um chance clara de gol. E ainda deu tempo para o Qatar assustar o gol de Ederson. Hassan chutou forte de longe.

Brasil vence Qatar por 2 a 0 no penúltimo amistoso antes da Copa América | Foto: Divulgação/ATarde

Cai o ritmo

A torcida presente no estádio Mané Garrincha espera que o time voltasse do intervalo com fome de gol. Mas o que viu em campo foi um time acomodado com o resultado, preguiçoso e pouco criativo.

Everton, que entrou no lugar de Neymar ainda no primeiro tempo, não aproveitou a oportunidade e pouco fez em campo. Com um meio de campo extremamente burocrático, com Casemiro, Arthur e Coutinho, faltou criatividade, movimentação e ousadia.

Gabriel Jesus e Richarlison tentaram algumas jogadas individuais, perderam alguns chances de gol. Tite mexeu na equipe, colocou David Neres e Lucas Paquetá em campo, mas a esperada melhora na partida ou, pelo menos, um dedinho a mais de agressividade dos garotos não aconteceu.

Aos 48, com ajuda do VAR, o juiz deu pênalti para o Qatar. Mas Khoukhi chutou no travessão e perdeu a chance de fazer o gol de honra. No fim, Neymar preocupa e o Brasil não convence.

