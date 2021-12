Brasil vence Nigéria de virada por 3 x1

NIGÉRIA 1 X 3 BRASIL

>>> Cristiane desequilibra e marca três gols

2 47 A árbitra aponta para o meio do campo. Fim de jogo: Brasil 3 x 1 Nigéria

2 46 Nigéria tenta fazer um gol antes do final do jogo. Mas a goleira Bárbara atrapalha.

2 46 Árbitra dá mais três minutos

2 45 Cristiane rouba a bola da Nigéria, ataca, mas perde a bola.

2 44 Brasil chega no ataque, Marta chuta para Cristiane, mas a bola não chega

2 41 Nigéria tenta chegar ao campo brasileiro, mas é cortada pelas brasileiras

2 37 Sai Rosana entra Maurine

2 34 Contra-ataque brasileiro. Franciele toca para Marta, que vai para cima, mas bola sai pela lateral.

2 33 Arremeso lateral para equipe da Nigéria.

2 32 Marta chuta a gol, mas goleira nigeriana defende

2 30 2º tempo grandes lances. Brasil divide contra-ataque com Nigéria, mas as nigerianos mostram mais força no jogo.

2 29 Marta ainda não apareceu no jogo

2 27 Nigéria tenta chegar ao gol brasileiro

2 25 Na equipe nigeriano sai Michael, entra Mbachu

2 25 Erica comete falta. Nigéria tenta marcar, mas Erica desvia.

2 25 Entra Franciele no lugar de Daniela Alves.

2 23 Rosana tenta evitar saída de bola, mas juíza marca

2 22 Escanteio para Brasil

2 20 Brasil marca falta, mas perde

2 15 Chikwelu chuta forte, mas goleira Bárbara faz segura defesa para o Brasil.

2 12 Nigéria manda no jogo. Brasil não consegue contra-ataque

2 11 Perpetua Nkwocha chuta para fora

2 10 Cristiane é derrubada. Falta para Brasil

2 09 Goleira Bárbara salva Brasil

2 09 Brasil cobra falta. joga para fora

2 08 Nigeriana leva cartão amarelo. Efioanwan Ekpo



2 07 Escanteio da Nigéria



2 05 Choque entre jogadoras do Brasil e Nigéria. Nigeriana sai na maca

2 04 Nigéria ataca. Tiro de meta para o Brasil

2 04 Marta cai e pede falta. Jogo segue

2 03 Brasil chega pela primeira vez no ataque

2 03 Nigéria continua no ataque

2 03 Nigéria assusta defesa brasileira

2 00 Começa 2º tempo de Brasil e Nigéria

2 00 Jogadoras voltam para o campo e se preparam para 2º tempo



1 45 Termina o primeiro tempo

1 45 GOOOLLL!!! Cristiane arrebenta e marca o terceiro do Brasil

1 44 Árbitro dá mais 3 minutos de acréscimo

1 37 Michael e Dani Alves disputam bola de cabeça e ficam caídas no gramado

1 36 Na outra partida, Alemanha e Coréia do Norte seguem no 0 x 0

1 35 GOOLLL! Cristiane faz o segundo gol e o Brasil vira o jogo: 2 x 1

1 33 GOOOOLLLLL DO BRASIL!!!! Cristiane empata o jogo

1 27 OOPSSS!! Nigéria quase chega ao segundo gol

1 26 Marta está sumida do jogo e Brasil erra muitos passes

1 25 Nigéira marca pesado

1 22 Brasil tenta virar com levantamentos na área da Nigéria

1 18 Goleira Bárbara não teve chance

1 18 É gol da nigéria. Perpetua Nkowcha cobra alto no canto direito e abre o placar

1 17 Pênalti foi cometido por em Ifeanyi Chiejine

1 17 Pênalti contra o Brasil!!!

1 14 Nigéria no ataque. Chiejine bate falta mas a bola sai pelo fundo

1 11 Brasil erra saída de bola e goleira Bárbara salva o gol

1 12 Nigeriana Ifeanyi Chiejine chega à linha de fundo, mas fura e chuta o chão

1 03 Nigéria joga no contra-ataque

1 03 Brasileiras começam cautelosas contra nigerianas

1 01 Brasil começa com Bárbara no gol

1 00 Começa o jogo no Estádio dos Trabalhadores

1 00 Equipes ouvem os hinos nacionais

