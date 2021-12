Brasil vence jogo-treino com Barcelona B por 3 a 0

A seleção brasileira não teve grandes problemas no jogo-treino contra o Barcelona B, nesta terça-feira, 7, na Espanha, e venceu com tranquilidade, por 3 a 0. O técnico Mano Menezes utilizou os titulares no primeiro tempo, mas modificou toda a equipe para a etapa final.

Confirmando os testes realizados nos últimos treinos, Mano iniciou o jogo com Philippe Coutinho entre os titulares, deixando Hernanes no banco. O Brasil, assim, teve a seguinte escalação no primeiro tempo: Diego Alves; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos; Lucas, Ramires, Philippe Coutinho e Carlos Eduardo; Robinho e Alexandre Pato.

E diante das jovens promessas do Barcelona, comandadas pelo ex-jogador da seleção espanhola Luis Henrique, o Brasil começou pressionando e não demorou para que chegasse ao primeiro gol. Aos 12 minutos, após rápido contra-ataque, Lucas recebeu sozinho e abriu o placar. E apenas três minutos depois, Philippe Coutinho deu bom passe e Pato ampliou o placar.



O gol desestabilizou o Barcelona B, que se encolheu de vez no primeiro tempo. Mano aproveitou, então, o jogo-treino para testar todos os jogadores e mudou a equipe inteira, iniciando a etapa final com: Gabriel; Rafael, Alex, Henrique e Adriano; Sandro, Hernanes, Fernandinho e Douglas Costa; André e Hulk.



Mesmo com os reservas em campo, a seleção brasileira seguiu dominando, sem ser ameaçada. E já aos 35 minutos, chegou ao terceiro gol depois de André roubar a bola no ataque e tocar para Fernandinho concluir com perfeição.



Esta foi a última atividade do período de treinos da seleção brasileira em Barcelona, iniciado em 3 de setembro. A ideia inicial de Mano Menezes era disputar algum amistoso, mas a CBF não aprovou as negociações com nenhum adversário.

