Brasil vence Itália e vai à final do Mundial de vôlei contra Cuba

Não foi a guerra que se esperava, mas o Brasil passou bem no duelo pela Itália e tentará diante de Cuba, neste domingo, o tricampeonato mundial de vôlei. Sem o levantador Bruno, que se lesionou ainda no segundo set, mas com grande atuação do oposto Leandro Vissotto, maior pontuador do jogo, com 24 acertos, o time do técnico Bernardinho venceu neste sábado os donos da casa por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/22, 23/25 e 25/17, em 1 hora e 39 minutos de jogo.









