Brasil vence Honduras e amplia série de vitórias de Dunga em último teste

O último teste da seleção brasileira antes da Copa América serviu apenas para ampliar a série de vitórias neste retorno de Dunga para dez partidas e comprovar que Roberto Firmino conquistou mesmo a confiança do técnico e da torcida. No insosso amistoso desta quarta-feira diante de Honduras, no Beira-Rio, foi o atacante do Hoffenheim quem marcou o único gol do triunfo por 1 a 0.

Filipe Luís arranca e serve Firmino, que abre o placar

Com o resultado, o Brasil chegará ao Chile embalado pelas duas vitórias na preparação, já que havia batido também o México no último domingo. A Copa América começa já nesta quinta-feira, mas a estreia brasileira acontecerá apenas no domingo, diante do Peru, em Temuco, às 18h30 (de Brasília).

Dunga aproveitou este último amistoso para realizar alguns testes. Pela primeira vez deixou o desgastado Neymar no banco e só o colocou no segundo tempo. Fabinho, Casemiro e Firmino foram as novidades em relação à partida do último fim de semana, mas quem mostrou serviço e se destacou foi mesmo o atacante do Hoffenheim, que já faz sombra ao titular Diego Tardelli.

O jogo

Quem esperava uma seleção hondurenha violenta, viu na verdade os jogadores brasileiros entrando mais duro no início. Tanto que os dois cartões amarelos da primeira etapa foram para comandados de Dunga: Fabinho e Filipe Luis. A fortíssima entrada do lateral, aliás, foi responsável por tirar do jogo um dos destaques do adversário, Boniek García.

Com a bola rolando, o Brasil exibia certa falta de criatividade, até pela forte marcação de Honduras, que entrou com cinco defensores para impedir a penetração brasileira. Assim, o jeito foi tentar pelo alto. Aos 12, após cobrança de falta da esquerda, David Luiz tocou para o meio e a zaga quase marcou contra. Quatro minutos depois, a mesma arma e o mesmo alvo. David Luiz finalizou da marca do pênalti, mas em cima de Valladares.

A primeira chance trabalhada saiu logo na sequência. Philippe Coutinho foi para cima e encontrou Firmino, que usou o corpo, ganhou da marcação e só parou em Valladares. Aos 25, Willian encontrou Fred, que fez boa finta e bateu. A bola desviou e ficou mansa para o goleiro.

O jogo não era dos mais animados e a torcida parecia mais preocupada com Neymar. A cada aparição do craque no telão, as arquibancadas iam ao delírio. Quando o atacante foi para o aquecimento, novamente a comoção dos torcedores foi ouvida em gritos pelo jogador. Minutos antes, no entanto, foi Firmino o responsável por levantar de fato as arquibancadas.

Aos 32, Filipe Luis tabelou com Philippe Coutinho, se apresentou muito bem ao ataque e rolou para o atacante do Hoffenheim, que bateu em velocidade por baixo do goleiro para abrir o placar. Ainda deu tempo, dez minutos depois, para novo susto brasileiro. Willian recebeu pela direita, passou como quis por Izaguirre e cruzou rasteiro, mas fechado demais, em cima de Valladares.

Para alegria da torcida, a seleção voltou para o segundo tempo com Neymar. Douglas Costa e Thiago Silva também entraram. Mesmo com o reforço do astro do Barcelona, quem assustou, e pela primeira vez na partida, foi Honduras. Após erro na saída de bola brasileira, Najar arriscou de fora, rente à trave. Aos seis, novo susto. Lozano aproveitou sobra de falta da direita e finalizou muito próximo ao gol.

O Brasil voltara mal para o segundo tempo e o silêncio sepulcral das arquibancadas permitia até que as broncas de Dunga fossem ouvidas. Somente aos 17 minutos a seleção acordou os torcedores. Primeiro foi Fred quem recebeu enfiada de bola na entrada da área e parou em Valladares. No lance seguinte, Neymar bateu após cortar o zagueiro, e o goleiro precisou se esticar todo para defender.

A torcida só voltaria a se manifestar aos 25 minutos, para aplaudir a saída de Firmino e a entrada de Robinho. A seleção, então, tentou alguns lances de efeito, justamente com Neymar e Robinho, e a resposta hondurenha foi pará-los com faltas duras, mas nem isso elevou a temperatura da partida. Douglas Costa e Neymar ainda tentaram, em chutes de fora que passaram perto, mas a sonolenta atuação brasileira renderia até algumas vaias da torcida nos últimos minutos.

