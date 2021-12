Brasil vence e leva vaga antecipada no Mundial de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei continua invicta e agora está classificada, com uma rodada de antecedência, para a terceira fase do Mundial, que está sendo realizado na Polônia. Neste sábado, a equipe dirigida por Bernardinho obteve o seu oitavo triunfo no torneio ao derrotar o Canadá por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 29/27, em Katowice.

A nova vitória levou o Brasil aos 18 pontos, na liderança isolada do Grupo F do Mundial. E com esse resultado, a equipe já está garantida na mesma etapa do Mundial, mesmo que ainda tenha um compromisso pela frente na segunda fase - vai enfrentar a Rússia neste domingo, às 11h40 (horário de Brasília).

Neste sábado, Bernardinho começou a partida com Bruno, Wallace, Sidão, Lucão, Lucarelli e Murilo como titulares, além de ter usado os líberos Mário Júnior e Felipe. Lipe, Vissotto, Raphael entraram durante a partida. Lucão foi o principal pontuador do Brasil na partida com 15 pontos, três a menos do que o canadense Gavin Schmitt.

O Canadá dominou o começo do primeiro set da partida, tanto que abriu 5/1 e até levou Bernardinho a pedir um tempo. Aos poucos, porém, o Brasil começou a empreender uma reação, provocada pela melhora do seu desempenho no saque. Assim, empatou a parcial em 9/9 e foi o ao segundo tempo técnico vencendo por 16/14. Depois, foi só ampliando a sua vantagem e fechou a parcial em 25/19 com um ataque de Sidão.

O segundo set foi mais equilibrado, com as duas equipes se revezando na liderança do placar e vários empatas no marcador, acontecendo em 6/6 e 19/19, com o Canadá apoiado no seu bom desempenho no bloqueio. No momento de definição da parcial, porém, os canadenses cometeram muitos erros e acabaram facilitando a vitória do Brasil por 25/23, definida por um ataque de Lucarelli.

Vencer dois sets já assegurava a classificação do Brasil para a terceira fase do Mundial, mas mesmo assim a equipe lutou pelo triunfo no terceiro, o mais equilibrado da partida. Mesmo que com vantagens pequenas, o Canadá quase sempre esteve em vantagem no placar, como nos dois tempos técnicos, em que vencia por 8/6 e 16/13.

O Brasil, então, teve que buscar a virada no placar, após empatar a parcial em 16/16 e 23/23. Em um final de set emocionante, a seleção fechou a parcial em 25/23 e o jogo em 3 sets a 0, ampliando a sua invencibilidade no Mundial de Vôlei.

