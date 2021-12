Brasil vence e Dunga tem início 100%

Terminou com saldo positivo a primeira sequência de amistosos da Seleção Brasileira na 'nova era Dunga'. Após bater a Colômbia por 1 a 0 na última sexta-feira, 5, em Miami (EUA), o Brasil voltou a vencer outro time sul-americano nos Estados Unidos, desta vez o Equador, por 1 a 0, em Nova Jersey.

Menos violenta que o jogo contra a Colômbia, e com mais lances de ataque por parte de ambas as seleções, a partida desta terça, 8, disputada sobre um gramado extremamente fofo - o que gerou muitas reclamações de brasileiros e equatorianos - teve o domínio do Brasil. Neymar, mais uma vez, foi o melhor em campo, dando o passe para o gol de Willian, em cobrança ensaiada de falta com Oscar.

O próximo compromisso da Seleção é a disputa do Superclássico das América dia 11 de outubro, contra a Argentina. O jogo será disputado no Estádio Ninho de Pássaro, em Pequim (China). Três dias depois (14), em amistoso, o Brasil enfrenta o Japão, em Kallang (Cingapura).

O jogo

O Brasil começou o duelo com a mesma postura da última sexta-feira, repetindo contra o Equador a forte marcação na saída de bola que exerceu sobre a Colômbia. Sem conseguir sair tocando, o adversário apelou várias vezes para os chutões e poucas vezes a zaga da Seleção foi incomodada nos primeiros 45 minutos.

Com o domínio da posse de bola, o Brasil tinha muitas dificuldades em trocar passes e correr com a bola, já que o péssimo gramado do MetLife Stadium prendia a bola como se estivesse um pouco encharcado.

Com tanto problema para sincronizar as ações de ataque, natural que o gol brasileiro surgisse em lance de bola parada, repetindo o que aconteceu contra a Colômbia. Em falta fronta e de longa distância, Oscar fingiu que ia mandar na área e tocou curto para Neymar, que deu um belo passe de perna esquerda para Willian chutar na saída do goleiro: 1x0.

Sem mudar sua postura em campo, nem mesmo com a vantagem no placar ou ainda com as entradas dos cruzeirenses Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro nos lugares de Willian e Oscar, o Brasil - que chegou a sofrer uma bola na trave no fim do 1º tempo e uma espetacular defesa de Jéferson na etapa final - melhorou um pouco nos últimos 45 minutos.

Neymar teve duas boas chances para ampliar, mas então foi a vez do travessão e o goleiro salvarem o Equador. Dunga ainda promoveu outras mudanças no time, mas elas não surtiram, efeito. No fim, novo 1 a 0 e um início de trabalho com 100% de aproveitamento.

