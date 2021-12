Brasil vence Colômbia por 2 a 1 pelas Eliminatórias da Copa

A Seleção Brasileira de Tite jogou bem e venceu mais uma nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2018: 2 a 1 sobre a Colômbia, na terça-feira, 6, na Arena da Amazônia.

O resultado fez o Brasil alcançar o G-4 do torneio, com 15 pontos. Agora, a Seleção voltará a campo pelas Eliminatórias no dia 6 de outubro.

O jogo

O Brasil esquentou o jogo logo no primeiro minuto, quando Neymar cobrou escanteio na primeira trave e Miranda foi mais rápido que os zagueiros adversários para abrir o placar.

Foi um presente e tanto para Miranda, que celebra, hoje, 32 anos. "Poder comemorar com uma vitória é muito bom. Estou feliz", contou.

O time canarinho teve mais duas boas chances na etapa inicial. Renato Augusto deu trabalho a Ospina, que espalmou chute rasteiro de fora da área. O goleiro também segurou bola finalizada por Neymar.

Aos 35, os colombianos foram ao ataque e comemoraram o empate. James Rodríguez cobrou falta na área, a bola tocou na cabeça de Marquinhos e foi parar na rede: gol contra.

Na etapa final, o jogo foi mais equilibrado. Mesmo assim, o Brasil jogou melhor e terminou premiado. Aos 28, Philippe Coutinho, que havia entrado no lugar de Willian, fez bela jogada pelo meio e, após sobra de bola, tocou para Neymar, que dominou com a direita e chutou firme com a esquerda para garantir o triunfo no Amazonas.

