Brasil vence a França e vai à final do Mundial de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei está a uma vitória de conquistar o tetracampeonato mundial consecutivo. Neste sábado, em uma semifinal emocionante, a equipe derrotou a França por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 23/25, 25/23, 22/25 e 15/12, em partida disputada em Katowice, na Polônia.

Assim, neste domingo, o Brasil vai tentar repetir as conquistas de 2002, 2006 e 2010 do Mundial de Vôlei. O adversário da decisão, porém, ainda não está definido e será o vencedor da outra semifinal, que também será disputada neste sábado, entre a Alemanha e a Polônia, a anfitriã do Mundial e a única a equipe a derrotar a seleção brasileira nas 12 partidas que o time dirigido por Bernardinho realizou até agora nesta edição do Mundial.

Caso a Polônia seja a adversária, o Brasil vai reeditar a decisão de 2006, que foi vencida por 3 a 0 no Japão - as outras duas finais dessa sequência foram diante da Rússia (3 a 2 em 2002) e de Cuba (3 a 0 em 2010).

Neste sábado, o Brasil iniciou a partida com Bruno, Wallace, Sidão, Lucão, Lucarelli e Murilo como titulares, além de ter usado os líberos Mário Júnior e Felipe. Além disso, Bernardinho acionou Lipe, Vissotto, Raphael durante o jogo. Lucarelli brilhou mais uma vez pela seleção ao fazer 22 pontos, enquanto Wallace pontuou 17 vezes. Earvin Ngapeth foi o principal destaque francês, com 20 pontos.

O Brasil dominou o primeiro set da partida e venceu sem muita dificuldade graças ao bom desempenho no bloqueio, diante de uma França que ofereceu pouca resistência. A seleção foi, inclusive, ao primeiro tempo técnico vencendo por 8/4, depois de um bloqueio. Na segunda parada, a vantagem era de 16/9. A França ainda diminuiu a sua desvantagem para 22/17, mas o Brasil acabou vencendo a parcial em 25/18 com relativa facilidade.

A seleção francesa, porém, reagiu no segundo set e se aproveitou dos erros brasileiros para empatar a partida. A equipe europeia abriu 8/6 no primeiro tempo técnico e chegou a fazer 13/7. O Brasil, então, começou a reagir fez 14/11 e chegou a empatar o placar em 23/23 após um ataque de Lucarelli. A França, porém, fechou a parcial em 25/23 em um erro de ataque também de Lucarelli.

O terceiro set da partida foi extremamente equilibrado. A França conseguiu ir ao primeiro tempo técnico com a vantagem mínima, vencendo por 8/7. O Brasil virou para 14/12, mas a França seguiu ameaçando, tanto que conseguiu a virada para 18/17. O bloqueio brasileiro, porém, funcionou nos momentos de definição e o Brasil fechou a parcial em 25/23.

Assim como as duas parciais anteriores, o quarto set da semifinal também foi bastante equilibrado, com as equipes se revezando na liderança do placar, com o Brasil indo ao segundo tempo técnico na frente por 16/15. A França, porém, reagiu, virou o placar para 19/17 e abriu 23/20. Assim, acabou fechando o set em 25/22.

A semifinal, então, foi para o tie-break. O Brasil, no entanto, não se abateu pela derrota na parcial e liderou o placar desde o início, fazendo 4/2 e 6/4, embora a França tenha tentado sempre reagir. Depois, porém, a equipe deslanchou e abriu 13/8. Assim, em um ataque de Visssoto, a equipe fechou a parcial em 15/12 e o jogo em 3 sets a 2 para assegurar presença em mais uma decisão do Mundial de vôlei.

adblock ativo