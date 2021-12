Brasil vence a Colômbia no Jogo da Amizade e lidera ranking

Em um amistoso em a para arrecadar fundos para os familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense que vitimou 71 pessoas em Medellín, em novembro do ano passado, Brasil e Colômbia fizeram do ‘Jogo da Amizade’, nesta quarta-feira, 25, no Engenhão, um bom jogo de futebol, numa noite repleta de homenagens, dentro e fora de campo. A Seleção venceu por 1 a 0 e, com o resultado, vai reassumir a liderança do ranking da Fifa após sete anos (desde maio de 2010).

A mudança só foi possível porque a Argentina, 1ª do raking, com 90 pontos apenas na frente do Brasil, não atuou neste mês, e a Seleção (vice, com 1544 pontos) precisava apenas de um empate para superar os 1634 pontos dos ‘Hermanos’. A lista da Fifa será atualizada na virada do mês.

Se pelo lado esportivo o amistoso deu novo status ao Brasil, pelo lado da celebração e arrecadação de fundos o amistoso também foi um sucesso, mesmo que o público tenha ocupado menos que a metade das cadeiras disponíveis no Engenhão. A expectativa da CFF, que promete anunciar hoje o valor total da arrecadação, é que as receitas de patrocinadores, tevês e bilheteria superem os R$ 5 milhões.

A noite serviu também para uma série de homenagens ao sobreviventes brasileiros do acidente: os jogadores Jackson Follmann, Neto e Alan Ruschel, além do jornalista Rafael Henzel, que chegou a narrar o gol de Dudu na transmissão da Rede Globo.

O jogo

Em campo, o primeiro tempo começou morno, até pela falta de ritmo dos jogadores, que estão em pré-temporada em seus clubes. O Brasil com a bola nos pés, trocava passes no ataque, enquanto a Colômbia esperava um erro para sair no contra-ataque.

Desta forma, os dois times tiveram chances de marcar, mas o placar não saiu do zero na etapa inicial.

Tite fez algumas alterações na equipe no intervalo, dando chance a novos jogadores. Um deles aproveitou sua chance logo com minuto. Rodriguinho, que entrou no lugar de Arão, começou a jogada ‘corintiana’ e rolou para Fágner. O lateral cruzou e Diego Souza finalizou, para linda defesa de González. Mas Dudu aproveitou o rebote e marcou, de cabeça, o gol da vitória.

Após o gol ‘relâmpago’, as duas equipes caíram de produção e jogo ficou morno novamente. O Brasil ainda saía mais para o jogo, buscando a qualidade de Diego, Dudu, Scarpa e Luan no ataque. No fim, a Colômbia quase empatou após lance de bola parada.

Brasil 1 x 0 Colômbia - Amistoso - Jogo da Amizade

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio

Quando: Quarta-feira, 25, às 20h45 (horário da Bahia)

Gol: Dudu, a 1 minuto do 2º tempo, para o Brasil

Renda: R$ 1.219.675,00

Público: 18.695 pagantes

Árbitro: Jorge Baliño

Assistentes: Lucas Germanotta e Germán Chade (trio da Argentina)

Cartões amarelos: Geromel (B) e Abel Aguilar (C)

Brasil - Weverton, Fagner, Rodrigo Caio, Geromel e Fábio Santos (Jorge); Walace, Willian Arão (Rodriguinho) e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu (Camilo), Robinho (Diego) e Diego Souza (Luan). Técnico: Tite.

Colômbia - González, Bocanegra, Felipe Aguilar, Tesilo e Farid Díaz (Balanta); Abel Aguilar (Cuéllar), Uribe e Macnely Torres (Montoya); Copete (Vladimir Hernández), Borja (Rangel) e Teo Gutierrez (Berrrío). Técnico: José Pékerman.

