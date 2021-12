Brasil vai esperar por Neymar até último minuto para jogo com Bolívia

A presença do atacante Neymar, que está com dores na lombar, será definida horas antes da estreia do Brasil contra a Bolívia, nesta sexta-feira, 9, em São Paulo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

"É um problema de saúde que não está completamente resolvido", disse o técnico Tite sobre o jogador, durante entrevista coletiva virtual nesta quinta-feira em São Paulo.

O atacante do PSG deixou o treino de quarta-feira no Rio de Janeiro devido a dores na região lombar.

O jogador de 28 anos, que está fazendo fisioterapia e tratamento médico, não participará do treinamento marcado para este quinta no estádio Arena Neo Química, onde será disputada a partida nesta sexta-feira.

"Teve uma pequena melhora de ontem para hoje (...) vamos aguardar a resposta dele até amanhã", declarou o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, durante a coletiva.

Caso não possa contar com o camisa 10, Tite garantiu que o meia Everton Ribeiro, do Flamengo, será o titular.

Lesões e suspensões têm atrapalhado a carreira de Neymar na Seleção Brasileira.

Dos 16 jogos disputados pelo Brasil em 2019, o jogador formado no Santos apenas participou de quatro, em dois deles (Nigéria e Catar) sofreu lesão.

No ano passado, com Neymar em campo, a equipe dirigida por Tite teve três empates e uma vitória, com o atacante marcando um gol e dando passe para outro.

Uma lesão sofrida durante um amistoso com a Seleção do Catar o impediu de disputar a Copa América do Brasil, na qual a Seleção foi campeã.

Além do duelo com os bolivianos, o Brasil enfrenta o Peru em Lima na terça-feira.

O jogo de sexta-feira é o da equipe brasileira desde novembro de 2019, quando venceu a Coreia do Sul por 3 a 0, um mês antes do início da nova pandemia de coronavírus na China.

adblock ativo