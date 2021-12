Brasil vai enfrentar Taiti e Polônia no Mundial de Futebol de Areia

A Fifa realizou nesta quarta-feira, 1º, o sorteio dos grupos da edição de 2017 do Mundial de Futebol de Areia, que será realizado em Nassau, capital das Bahamas, e determinou que as seleções do Taiti e da Polônia serão dois dos três oponentes do Brasil na primeira fase.

O Taiti vai ser o adversário de estreia do Brasil no Grupo D, em partida agendada para 28 de abril e chegará ao torneio ostentando a condição de atual vice-campeão mundial, feito alcançado em 2015, além de ter sido semifinalista na edição anterior em 2013.

Pela segunda rodada do Grupo D, o Brasil terá pela frente a Polônia, em 30 de abril. Depois, na rodada final, em 2 de maio, vai encarar um representante asiático, ainda indefinido, pois o torneio classificatório que definirá os três participantes do continente vai ser disputado entre 4 e 11 de março.

O Mundial de Futebol de Areia será disputado entre 27 de abril e 7 de maio, com a partida de abertura sendo disputada entre as seleções das Bahamas e da Suíça, como determinou o sorteio, que contou com a participação do ex-volante brasileiro Emerson. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam às quartas de final.

Desde que a Fifa começou a organizar o Mundial de Futebol de Areia, em 2005, o Brasil foi campeão em 2006, 2007, 2008 e 2009, vice em 2011 e terceiro colocado em 2005 e 2013. Há dois anos, a seleção caiu nas quartas de final do torneio vencido por Portugal.

Confira como ficaram os grupos do Mundial de Futebol de Areia:

Grupo A: Bahamas, Suíça, Equador e Senegal.

Grupo B: Nigéria, Itália, Ásia 1 e México.

Grupo C: Ásia 2, Paraguai, Portugal e Panamá.

Grupo D: Brasil, Taiti, Ásia 3 e Polônia.

