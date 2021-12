Brasil ultrapassa Alemanha e volta ao topo do ranking da Fifa

Mesmo sem disputar uma partida desde junho, quando realizou amistosos em Melbourne contra Argentina e Austrália, o Brasil reassumiu a liderança do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira pela entidade que comanda o futebol mundial. A seleção nacional chegou aos 1.604 pontos e ultrapassou a Alemanha, que caiu para o segundo lugar, com 1.549, apesar de ter conquistado, também em junho, o título da Copa das Confederações, na Rússia.

Líderes na atualização anterior da listagem, os alemães caíram para o segundo lugar ao terem descontado 60 pontos por causa do critério do ranking da Fifa que prevê a redução da pontuação provocada pela perda de peso de resultados conquistados em anos anteriores - a entidade faz esse descarte levando em conta o desempenho das seleções em competições realizadas em anos anteriores.

A Alemanha, no caso, teve descontados os pontos que somou em julho de 2016 pela conquista da terceira posição da Eurocopa realizada na França. Campeão da competição, Portugal, por sua vez, caiu da quarta para a sexta posição em razão do descarte dos pontos somados com aquele título inédito para o país. Os franceses, que amargaram o vice-campeonato continental em casa naquela ocasião, desceram do nono para o décimo lugar nesta quinta-feira.

O Brasil, garantido na Copa do Mundo de 2018 com quatro rodadas de antecipação para o fim das Eliminatórias Sul-Americanas, voltou a ostentar a condição de líder do ranking da Fifa no mesmo dia em que o técnico Tite convoca a seleção brasileira para os duelos diante do Equador, no próximo dia 31, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e Colômbia, em 5 de setembro, em Barranquilla, válidos pelo qualificatório para o Mundial da Rússia.

A Argentina, que ocupa apenas a quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, se manteve no terceiro posto do ranking da Fifa, com 1.399 pontos, e agora passou a ter logo atrás dela a Suíça e a Polônia, novas respectivas quarta e quinta colocadas. Estes dois países foram beneficiados pela queda de Portugal ao sexto lugar.

A quarta posição, por sinal, é a segunda melhor já atingida pelos suíços desde a criação do ranking da Fifa, em 1993, quando foram colocado em terceiro lugar na primeira divulgação da listagem, em 8 de agosto daquele ano. Já a Polônia alcançou nesta quinta-feira a sua melhor posição na história deste ranking. Por outro lado, a ex-líder Bélgica subiu da décima para a nona posição com a queda dos franceses.

A disputa da Copa Ouro da Concacaf, realizada no mês passado, também ocasionou algumas mudanças relevantes no ranking da Fifa. Surpreendente vice-campeã do torneio continental, a Jamaica galgou 19 postos por causa de sua campanha e alcançou o 57º lugar. Já os Estados Unidos, que ficaram com o título da competição, subiram nove posições e agora figuram em 26º no geral.

Costa Rica e México, semifinalistas da Copa Ouro, também tiveram ascensões confirmadas nesta quinta. Os costarriquenhos subiram cinco posições e estão agora em 21º lugar, enquanto os mexicanos galgaram duas e estão em 14º.

Novamente contando com o Brasil como o seu líder, o ranking da Fifa tem a sua próxima atualização marcada para acontecer no dia 14 de setembro.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1) Brasil, 1.604 pontos

2) Alemanha, 1.549

3) Argentina, 1.399

4) Suíça, 1.329

5) Polônia, 1.319

6) Portugal, 1.267

7) Chile, 1.250

8) Colômbia, 1.208

9) Bélgica, 1.194

10) França, 1.157

11) Espanha, 1.114

12) Itália, 1.059

13) Inglaterra, 1.051

14) México, 1.046

15) Peru, 1.023

16) Croácia, 1.007

17) Uruguai, 995

18) País de Gales, 951

19) Suécia, 933

20) Islândia, 927

