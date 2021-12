Brasil terá 12 nadadores em 7 finais nesta quinta-feira no Pan

A natação brasileira terá 12 chances de medalhas no terceiro dia da modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Nesta quinta-feira, os representantes do País avançaram à sete finais, que estão previstas para começar às 22h30 (horário de Brasília).

Na disputa dos 100 metros livre, o Brasil terá quatro representantes nas finais, sendo dois em cada naipe. No evento masculino, Marcelo Chierighini foi o segundo colocado, com 49s02, das eliminatórias, só atrás do norte-americano Michael Chadwick (48s94), enquanto Breno Correia se classificou em quinto - 49s24.

Na versão feminina, Larissa Oliveira avançou na quarta posição, com 56s02, e Daynara de Paula, com 56s65, foi a sexta na disputa liderada pela norte-americana Margo Geer em 54s65.

Outra final com a presença de dois brasileiros será a dos 100m costas feminino. Um dia após quebrar o recorde sul-americano dos 200m costas, Fernanda Goeij foi a quarta mais rápida da eliminatória, com 1min01s63, com Etiene Medeiros sendo a sétima colocada, com 1min02s85. E Guilherme Guido vai ser o representante do País na disputa masculina, após ir à final com o segundo tempo - 54s52 -, atrás do norte-americano Daniel Carr, com 53s97.

Já pelas semifinais do revezamento 4x100 metros medley misto, o quarteto do Brasil, composto por Leonardo de Deus, Jhennifer Conceição, Vinicius Lanza e Manuella Lyrio, avançou sem segundo lugar, com 3min52s42, só atrás do time dos Estados Unidos.

Além disso, sem eliminatórias, as finais dos 800m livre contarão com as presenças dos brasileiros Viviane Jungblut, Ana Marcela Cunha, Diogo Villarinho e Miguel Leite.

