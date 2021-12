Brasil tenta superar 'clima frio' em último amistoso

Os efeitos do 7 a 1, obviamente, ainda não passaram. E a Seleção Brasileira terá de fazer mais do que no amistoso do último domingo, contra o México, em São Paulo, onde chegou a ouvir vaias apesar do triunfo por 2 a 0 do invicto time de Dunga.

Nesta quarta-feira, 10, encara Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 22h, tentando superar o clima frio proporcionado pela decepcionada torcida após o vexame na Copa do Mundo.

Até a tarde de terça, 9, haviam sido vendidos pouco mais de 20 mil dos 45.590 ingressos colocados à disposição para o jogo, que será o último da Seleção antes da estreia na Copa América, domingo, no Chile, ante o Peru. Ontem, houve aumento de procura nas bilheterias do ginásio Gigantinho, mas nada que empolgasse.

Além disso, comissão técnica e jogadores têm vivido dias de um sossego pouco comum quando se trata da Amarelinha em território brasileiro.

Nem mesmo a chegada de Neymar, que se ausentou do duelo com o México para conquistar a Liga dos Campeões no último sábado, fez com que torcedores aparecessem para prestigiar a equipe na concentração em Viamão, a 32 km de Porto Alegre. Apenas jornalistas têm acompanhado a estada do Brasil no Sul, além do meia D'Alessandro, do Inter. Ele visitou o hotel com os filhos, que pegaram autógrafos de seus jogadores preferidos.

'Neymarzetes'

O clima ficou um pouco mais quente no treino de ontem à tarde, no Beira-Rio. O técnico Dunga, sensibilizado pela presença numerosa das 'Neymarzetes' na porta do estádio, acabou abrindo a atividade para a torcida, que vibrou, histérica, a cada toque na bola do astro do Barcelona.

A participação do craque tira qualquer dúvida sobre sua presença no amistoso de hoje, no qual o Brasil deverá ter formação mais ofensiva, já que o substituto de Neymar diante do México foi o volante Fred. Outra opção seria sacar o meia Philippe Coutinho, destaque do triunfo com um gol.

Mas a maior interrogação fica na lateral direita. Com uma lesão no tornozelo direito, Danilo foi o único da delegação a permanecer no hotel para fazer tratamento. No entanto, a comissão não descarta que ele possa atuar. Caso contrário, Fabinho o substitui.

