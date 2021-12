Brasil tem trabalho, mas vence a 6ª no Mundial de Vôlei

Assim como já havia acontecido contra Sérvia e Turquia, ainda na primeira fase, o Brasil teve trabalho contra o Casaquistão, teoricamente seu adversário mais frágil na segunda etapa do Mundial Feminino de Vôlei. Mesmo assim, venceu por 3 a 0 nesta quarta-feira, 1º, em Milão (Itália), com parciais de 25/22, 25/22 e 25/19.

Com o resultado, o Brasil mantém os 100% de aproveitamento na competição. Já são seis vitórias em seis jogos. Nesta segunda fase, a Seleção do técnico José Roberto Guimarães chegou a 11 pontos, no segundo lugar do Grupo F - os EUA somam 12, em primeiro, porque não venceram nenhum jogo por 3 sets a 2.

Se vencer a Holanda por 3 a 1 ou 3 a 0, nesta quinta, às 15h de Brasília, também em Milão, o Brasil encaminha a classificação para a terceira fase, para a qual avançam apenas os três primeiros colocados. Depois da rodada desta quarta, a Rússia tem nove pontos e a Sérvia soma oito.

O JOGO

Em Milão, nesta quarta, o Brasil sofreu para vencer o primeiro set. Só conseguiu abrir uma vantagem em 15/11, mas permitiu o empate em 19/19. A equipe brasileira só voltou a ter folga quando Fabiana foi para o saque e garantiu a vantagem para o Brasil fechar em 25/22 no ataque de Fê Garay.

No segundo set, roteiro parecido, com o Casaquistão impedindo que o Brasil abrisse mais de dois pontos. Recurso que não existia na primeira fase, o desafio por vídeo passou a estar disponível agora em Milão. Quando o Casaquistão fez 21/20, Zé Roberto pediu o desafio e o vídeo mostrou que o ponto era brasileiro. Depois, no bloqueio, Thaisa fechou.

A Seleção Brasileira só mostrou seu poder de fogo no terceiro set, impondo seu ritmo de jogo e abrindo logo 14/8. Depois, foi só manter a vantagem para fechar em 25/19. Thaisa encerrou o jogo como principal pontuadora, com 14 pontos, seguida de Jaqueline (12), Fabiana (11) e Sheilla (11). Só Fê Garay, trocada por Natália no terceiro set, não rendeu no mesmo nível.

