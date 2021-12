Brasil tem dois atletas indicados a prêmio paralímpico

Potência no esporte paralímpico, o Brasil tem dois atletas indicados ao Paralympic Sport Awards, prêmio bianual destinado a esportistas e equipes que se destacaram no último ano. Terezinha Guilhermina foi indicada como melhor atleta no feminino, enquanto Daniel Dias representa o País no masculino.

Ambos concorrem contra outros quatro atletas em suas categorias e deverão estar presentes à cerimônia de entrega dos prêmios, que será realizada no dia 23 de novembro, em Atenas. Até hoje, o único brasileiro a vencer foi o nadador Clodoaldo Silva, em 2005, depois de ganhar seis medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Atenas/2004.

Até por isso o também nadador Daniel Dias é o grande favorito para ser o vencedor no masculino. Nos Jogos de Londres/2012, ele também faturou seis medalhas de ouro na natação. Pela premiação, ele concorre contra Patrick Anderson (Canadá), Ryley Batt (Austrália), Heinrich Popow (Alemanha) e David Weir (Grã-Bretanha).

No feminino, o Brasil é representado pela corredora cega Terezinha Guilhermina, que venceu os 100m e os 200m nos Jogos de Londres/2012, ambos com recorde. Suas adversárias são Yunidis Castillo (Cuba), Zarah Nemati (Irã), Esther Vergeer (Holanda) e Yu Chui Lee (Hong Kong).

O Brasil ainda compete na categoria melhor time, com a equipe de futebol de 5, que foi tricampeã em Londres. A disputa é contra a equipe de rúgbi em cadeira de rodas das Austrália e do time masculino de basquete em cadeira de rodas do Canadá. Além disso, Edilson Rocha Tubiba, chefe da missão brasileira na última Paralimpíada, é um dos três indicados como melhor dirigente.

A premiação tem ainda as categorias de melhor estreia tanto no feminino quanto no masculino. Nesta, o destaque é a presença do ex-piloto de Fórmula 1 Alex Zanardi, da Itália, que venceu duas provas de bicicleta de mão.

