Brasil tem ‘amistoso’ contra o Equador na rodada final da Copa América

Passados poucos mais de 20 dias desde o encontro pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Brasil e Equador voltam a ficar frente a frente, neste domingo, 27, dessa vez pela última rodada do Grupo B da Copa América. As seleções se enfrentam no Estádio Olímpico, em Goiânia-GO, a partir das 18h.

No último encontro, a Amarelinha venceu por 2 a 0 e se manteve na liderança das Eliminatórias. Neste domingo, os comandados de Tite já têm a primeira posição do grupo garantida e entram em campo só para cumprir da tabela. Até por isso, o treinador deve manter o plano de ‘rodar’ o time e oferecer minutos para jogadores pouco utilizados até agora.

Na Copa América, Tite colocou em campo 22 dos 24 jogadores convocados. O lesionado Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid – foi cortado e deu lugar a Léo Ortiz, do RB Bragantino, convocado no sábado –, e o volante Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, são os únicos que ainda não estrearam.

Independente de quem entrar em campo, e da circunstância da tabela, o esperado é que a Seleção não pegue leve, como deixou claro Lucas Paquetá, em entrevista coletiva na Granja Comary.

“A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, eles precisam vencer e nós queremos vencer”, disse o jogador.

Como foi apontado por Paquetá, os equatorianos precisam vencer para depender apenas das próprias forças na busca por uma vaga no mata-mata. Em caso de empate ou derrota para o Brasil, a classificação do Equador vai depender do resultado entre Peru e Venezuela, que também se enfrentam às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Se a Venezuela vencer e o Equador tropeçar, os equatorianos ficarão fora do torneio de seleções mais antigo do mundo. Se as duas equipes empatarem, o Equador passará; e se ambos perderem, a vaga será definido no saldo de gols.

Já em caso de triunfo, tanto do Equador quanto da Venezuela, quem perde a vaga é o Peru. Esse, por sinal, é o único cenário que deixa a seleção treinada por Ricardo Gareca fora do mata-mata.

De folga

Sem entrar em campo na rodada, mas já classificada para as quartas de final, a Colômbia acompanha os jogos apenas para definir a posição do país ao fim da primeira fase. Atualmente, os Cafeteros estão em segundo lugar, mas já sabem que vão perder ao menos uma posição.

adblock ativo